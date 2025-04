Balsa salvavidas de la lancha Bruma hallada sin activar en búsqueda de pescadores desaparecidos en Coronel

Los equipos de búsqueda han encontrado la balsa salvavidas de la lancha Bruma, que naufragó en Coronel, sin embargo, esta se halló sin activar. Los siete pescadores artesanales que se encontraban a bordo siguen desaparecidos. El dirigente de los pescadores artesanales de Constitución, Erick Letelier, comunicó a T13 que la Armada ha informado a los familiares sobre el hallazgo de la balsa, la cual se encontraba cerrada y no había sido activada. “Andan muchos comentarios que los pillaron… eso no es así. La esperanza que teníamos… la balsa se encontró, está cerrada. Es terrible para la pesca artesanal, para sus familias”, expresó Letelier.

Detalles del naufragio

Los pescadores de Coronel continúan con la búsqueda de los tripulantes desaparecidos. El naufragio de la lancha Bruma ocurrió el pasado fin de semana, y aunque se encontraron restos de la embarcación, los siete tripulantes aún no han sido localizados. Letelier, quien representa a los pescadores de Constitución, manifestó que el gremio se encuentra lleno de incertidumbres y que la búsqueda no ha cesado. “La búsqueda sigue, no ha parado, pero es terrible. Para mí es un dolor tremendo también. Le digo a la gente de Constitución que no pierda la esperanza”, afirmó.

Hipótesis sobre el naufragio

Una de las principales teorías que han surgido entre las autoridades y los familiares de los pescadores es que la lancha Bruma pudo haber sido impactada por un buque mayor en las costas de Coronel. En este contexto, se ha presentado una querella por homicidio contra el capitán del barco Cobra, quien es señalado como un posible responsable del incidente. El buque Cobra ha sido objeto de escrutinio, ya que se le han encontrado restos de pintura y abolladuras en su proa. Sin embargo, la empresa propietaria del barco ha declarado que estos daños son consecuencia del uso prolongado de la embarcación.

Incautación del barco Cobra

Ante la situación, el Juzgado de Garantía de Coronel ha ordenado la incautación del Cobra para llevar a cabo una serie de pericias que permitan esclarecer los hechos relacionados con el naufragio de la Bruma. La investigación continúa en curso, y las autoridades están trabajando para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la desaparición de los pescadores.