Claudio Bravo desmiente vínculos con millonario robo en Buin y critica la seguridad en el país

Durante la mañana de este jueves, se reportó un robo millonario en la comuna de Buin, que inicialmente fue relacionado con el exfutbolista y excapitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo. Sin embargo, Bravo desmintió cualquier conexión con el incidente.

Desmentido de Claudio Bravo

El exfutbolista Claudio Bravo se pronunció ante los medios de comunicación, afirmando: “Nosotros nada que ver, no es nuestra casa, no es nuestro lugar, de hecho ni siquiera vivimos acá. El robo es a una empresa, no a nosotros”. Con estas palabras, Bravo dejó claro que no tenía relación alguna con el robo que se había reportado.

Reacciones de Bravo ante la situación

A pesar de su desmentido, Bravo expresó su frustración por la frecuente asociación de su nombre con incidentes que ocurren en su entorno. En sus declaraciones, mencionó: “Pasa que cada cosa que está cerca nuestra nos termina rebotando. Si choca un vecino termina apareciendo igual mi nombre y el de mi familia”. Esta situación ha generado incomodidad en el exarquero, quien considera que su nombre no debería ser vinculado a estos eventos.

Crítica a la seguridad en el país

Además, Claudio Bravo hizo una crítica a la situación de seguridad en Chile. En sus palabras, expresó: “Si se robaron las zapatillas, que hagan deporte. Solo me genera pena. Los que están al mando del país, creo que están muy al debe”. Con esta afirmación, Bravo subrayó su preocupación por la seguridad y la gestión de las autoridades en el país, sin entrar en detalles sobre el robo en sí.

El incidente en Buin ha generado un gran interés mediático, especialmente por la vinculación inicial con el nombre de Claudio Bravo, quien ha sido un destacado deportista en la historia del fútbol chileno.