Mitos y realidades sobre la caída del cabello: lo que dice el dermatólogo Juan Lazarte

La caída del cabello es un tema que genera preocupación en muchas personas, afectando su autoestima y percepción personal. A menudo, quienes enfrentan esta situación buscan soluciones rápidas, pero se encuentran con información contradictoria y mitos que pueden generar confusión. Para aclarar las creencias populares sobre la caída del cabello, el médico dermatólogo Juan Lazarte proporciona información respaldada científicamente en una entrevista con el medio asociado RPP.

La genética como principal causa de la calvicie

La principal causa de la calvicie es de origen genético. Según Lazarte, se ha identificado el gen responsable de la calvicie, y los estudios genéticos pueden determinar la probabilidad de que se manifieste. Si un padre presenta pérdida de cabello, hay un 50% de probabilidades de que su hijo también lo herede. En el caso de que ambos padres tengan antecedentes de calvicie, el riesgo aumenta considerablemente.

Remedios caseros y su efectividad

Existen muchas creencias populares que sugieren que frotar el cuero cabelludo con sábila, romero o incluso utilizar pastillas anticonceptivas molidas en el shampoo puede ayudar a frenar la pérdida de cabello. Sin embargo, Lazarte aclara que estos métodos carecen de evidencia científica. La piel actúa como una barrera que impide la absorción efectiva de estas sustancias, lo que limita su capacidad para estimular el crecimiento capilar.

La calvicie en mujeres

Un mito común es que las mujeres no pueden experimentar calvicie. Aunque es menos frecuente, la pérdida de cabello también afecta a las mujeres. Esta condición puede estar relacionada con diversas causas, como enfermedades, deficiencias nutricionales, efectos secundarios de medicamentos o incluso estrés. Un ejemplo es la alopecia areata, que puede llevar a la pérdida total del cabello, aunque con el tratamiento adecuado, es posible revertir esta situación.

Trasplante capilar y sus limitaciones

El trasplante capilar se presenta como una opción viable para quienes sufren de calvicie, pero es importante entender que este procedimiento no detiene la caída del cabello en áreas no trasplantadas. Además, no se recomienda realizar un trasplante si la pérdida de cabello es consecuencia de una enfermedad, ya que los folículos trasplantados también podrían caer. Lazarte advierte que quienes opten por un trasplante deben estar conscientes de que necesitarán tratamientos de por vida para mantener el cabello.

Tratamientos y sus efectos secundarios

Los tratamientos disponibles para combatir la caída del cabello, como el minoxidil, finasteride o dutasteride, pueden presentar efectos secundarios. Estos pueden variar desde irritación en el cuero cabelludo hasta alteraciones en la frecuencia cardíaca y disminución de la libido. La mesoterapia, que implica inyecciones de minoxidil en el cuero cabelludo, debe ser realizada por un dermatólogo experimentado para evitar riesgos graves, como la trombosis.

La caída del cabello no tiene una cura definitiva, pero existen tratamientos que pueden ayudar a ralentizar el proceso o recuperar parte de la densidad capilar. Es fundamental consultar con un dermatólogo para encontrar la estrategia más adecuada y evitar caer en falsas promesas.