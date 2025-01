Cambios de hora en Chile en 2025: ¿Cómo afectarán nuestras rutinas y la luz solar disponible?

En 2025, se implementarán cambios significativos en el horario en Chile, afectando la duración del día y la cantidad de luz solar disponible.

El impacto del cambio de hora en las jornadas diarias

En el año 2025, se llevarán a cabo dos ajustes de horario en Chile, siendo el primero de ellos coincidente con la llegada del invierno. Este cambio conlleva una disminución en las horas de luz solar diarias, lo que puede influir en las rutinas cotidianas de los ciudadanos. La modificación estacional no solo altera el ciclo solar, sino que también afecta la percepción del tiempo por parte de las personas. Durante el periodo estival, aunque se dispone de más horas de luz, la gran cantidad de actividades recreativas puede hacer que el tiempo parezca transcurrir más rápidamente. Sin embargo, con la llegada del invierno, el ocaso se producirá más temprano, lo que obligará a las personas a ajustar sus actividades diarias a esta nueva realidad.

Cuándo se realizará el cambio de hora en Chile

De acuerdo con el decreto establecido, el cambio al horario de invierno en Chile se llevará a cabo la noche del primer sábado de abril de 2025, específicamente el 5 de abril. En ese momento, a la medianoche, se deberá retroceder el reloj una hora. Esto implica que, al llegar a las 00:00, se retrocederá a las 23:00 del mismo sábado. Este ajuste provocará que los atardeceres ocurran más temprano, lo que afectará principalmente a aquellos que no están acostumbrados a un anochecer anticipado, impactando en su rutina diaria y posiblemente en sus hábitos de descanso.

Excepciones regionales al cambio de hora

Aunque el cambio de hora afectará a la mayor parte del territorio chileno, existen regiones específicas donde este ajuste no se aplicará. En particular, la Región de Magallanes y el Territorio Chileno Antártico permanecerán sin modificaciones en su horario habitual. Las condiciones únicas de luz en estas regiones del extremo sur hacen que el cambio de hora no sea beneficioso. Por lo tanto, se preserva su horario para adecuarse mejor a su realidad diaria.

Con estos cambios en el horizonte, es importante que la población se prepare para ajustar sus rutinas cotidianas y aprovechar al máximo la luz del día.