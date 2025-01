Tragedia aérea en Washington: avión comercial y helicóptero militar colisionan, dejando al menos 19 cuerpos recuperados

Un trágico accidente aéreo tuvo lugar este miércoles en las cercanías de Washington, donde un avión comercial colisionó con un helicóptero militar, resultando en la caída de ambos en el río Potomac. El helicóptero, un Black Hawk, estaba en un vuelo de entrenamiento y transportaba a tres militares, mientras que el avión contaba con cuatro tripulantes y 60 pasajeros, entre los cuales se encontraban destacadas figuras del patinaje artístico.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió cuando el vuelo 5342 de American Eagle, una aerolínea regional subsidiaria de American Airlines, se encontraba en ruta desde Kansas hacia Washington. Entre los pasajeros se encontraban 14 patinadores, además de sus entrenadores y familiares, quienes regresaban del Campeonato Nacional de Patinaje Artístico de Estados Unidos celebrado en Wichita, Kansas.

Sobre los pasajeros

Uno de los patinadores que iba a abordar el avión, Jon Maravilla, un joven de 20 años de origen mexicano, no pudo embarcar debido a que no le permitieron llevar a su perro. Maravilla declaró a la agencia rusa RIA Novosti que, al no poder viajar con su mascota, optó por ir en automóvil, lo que le salvó la vida.

Maravilla mencionó que entre los pasajeros del avión siniestrado había 14 patinadores, sin contar a los entrenadores y sus familias. Su pareja, Saya Carpenter, también patinadora, no se ha confirmado si estaba entre los que viajaban en el avión.

Identidad de los patinadores a bordo

La Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos ha confirmado que varios atletas, entrenadores y familiares estaban a bordo del vuelo. Además de los patinadores estadounidenses, el vuelo también incluía a la pareja de patinadores rusos Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, campeones mundiales en 1994, quienes residían en Estados Unidos y eran entrenadores de jóvenes patinadores.

Consecuencias del accidente

Hasta el momento, no se ha proporcionado un número oficial de víctimas fatales como resultado de este accidente. Sin embargo, se han recuperado 19 cuerpos del río, cuyas identidades aún no han sido reveladas. Las autoridades continúan trabajando en la investigación del incidente y en la recuperación de más información sobre los pasajeros y la tripulación involucrados.