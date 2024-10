Candidato republicano en el ojo del huracán tras vandalizar memorial en Ñuñoa

Carlos Vega, quien se postula como concejal en Ñuñoa por el Partido Republicano, ha sido acusado de estar involucrado en la vandalización de un memorial dedicado a los detenidos desaparecidos en la misma comuna. Un video grabado por una cámara de seguridad muestra a Vega junto a una mujer que está pisoteando y destruyendo imágenes de las víctimas de la dictadura, las cuales están instaladas en las afueras de la fundación Casa Memoria José Domingo Cañas.

La fundación afectada emitió un comunicado en el que solicita una “investigación exhaustiva y la condena correspondiente para quienes resulten responsables”. En este mismo comunicado, la institución señala que el Partido Republicano “debe hacerse cargo” de la agresión ocurrida.

El incidente se habría producido el lunes 30 de septiembre, según la fundación y el registro de la cámara de vigilancia. En el video, se observa a Vega y su acompañante en el contexto de una actividad de entrega de volantes para su campaña a concejal. La mujer, que también vestía una chaqueta con el logo del Partido Republicano, es vista pisoteando y destruyendo fotografías de los detenidos desaparecidos que estaban colocadas en el jardín, el cual es parte de un sitio de memoria que anteriormente funcionó como centro de torturas durante la dictadura.

En el video, se puede ver a Vega grabando el ataque con su teléfono móvil, mientras se ríen y toman fotografías, según lo indicado en la acusación presentada por la fundación. En un tuit, la fundación denunciante mencionó: “Candidato a concejal por Ñuñoa del Partido Republicano @PRChile Carlos Vega Cifuentes @CarlosVegaCif es captado junto a acompañante atacando imágenes del Sitio de Memoria José Domingo Cañas @casa_memoria, centro de detención y tortura de la DINA. Es el odio fascista a la Memoria.”

En respuesta a las acusaciones, Carlos Vega, quien se ha autodenominado el “Trump de Ñuñoa” en sus redes sociales, utilizó su cuenta de Instagram para defenderse. En su mensaje, admitió haber pasado por el lugar mientras volanteaba y expresó que le pareció curioso, ya que no lo conocía. Sin embargo, también afirmó que sus manos “no tocaron nada”, manifestando que se siente “seguro y tranquilo”.

Vega no ofreció disculpas y declaró: “Como individuo no hice nada”, antes de cambiar la configuración de su cuenta de Instagram a privada, citando presuntas amenazas en su contra. Además, añadió: “Si alguien de mi equipo hizo algo, pido disculpas de antemano, no tengo intención de pasar por ese sector nuevamente.”