Carolina Tohá sufre agresión en Santiago mientras se pronuncia contra la violencia en la política

Durante la noche del 7 de marzo, la exministra del Interior y actual candidata presidencial, Carolina Tohá, fue objeto de una agresión en el centro de Santiago. Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a Tohá caminando cerca del Centro Cultural Gabriela Mistral mientras era rodeada por un grupo de manifestantes que le proferían gritos y recriminaciones. Entre las frases que se escuchan en el video se encuentran: “¿No te da vergüenza?” y “tu papá debe estar revolcándose”, en referencia a su padre, José Tohá, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Salvador Allende y falleció al inicio de la Dictadura Militar tras ser torturado. Además, los manifestantes la confrontaron por su postura respecto a la Ley Anti Terrorista.

Reacción de Carolina Tohá

La exministra Tohá se pronunció sobre el incidente a través de su cuenta en X, donde relató: “Hoy caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras”. En su mensaje, Tohá enfatizó: “Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores”.

Apoyo de figuras políticas

Tras la agresión, diversas figuras del ámbito político expresaron su apoyo a Tohá. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, manifestó: “Un fuerte abrazo solidario a Carolina Tohá por la cobarde agresión de la que fue víctima ayer. En una democracia, las sanas y legítimas diferencias se procesan con diálogo y respeto, jamás con violencia. Ese nunca será el camino”.

Por su parte, Evelyn Matthei, quien podría ser rival de Tohá en futuras campañas presidenciales, también condenó el ataque, afirmando: “Condeno enérgicamente la agresión que sufrió anoche Carolina Tohá. La violencia nunca es el camino. Podemos tener siempre legítimas diferencias, pero no corresponde manifestarlas con violencia. El diálogo debe ser la base del Chile que queremos.”