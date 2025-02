Gobierno lanza nueva fase del Plan Calles Sin Violencia en medio de críticas por crisis de seguridad en la RM

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, junto a los subsecretarios del Interior, Luis Cordero, y de Prevención del Delito, Carolina Leitao, así como el general director (S) de Carabineros, general inspector Enrique Monrás, y la jefe de Zona Metropolitana, general inspector Karina Soza, han anunciado el fortalecimiento del Plan Calles Sin Violencia. Esta nueva fase del plan se centra en una intervención policial específica en áreas con alta incidencia de delitos violentos en toda la Región Metropolitana. Las autoridades han detallado que se reforzarán procedimientos como controles de identidad, fiscalizaciones de armas, detenciones y la búsqueda de prófugos.

Detalles del Plan Calles Sin Violencia

La ministra Tohá ha indicado que la intervención no se limitará únicamente a las comunas con mayor número de homicidios, sino que se extenderá a todas las comunas, enfocándose en aquellos sectores donde se presenta una mayor violencia y una notable presencia de delitos. Los sectores a intervenir se clasifican en dos categorías: los “priorizados”, que son aquellos con alta ocurrencia de delitos violentos, y los “focalizados”, que aunque tienen menos presencia de estos delitos, son considerados relevantes debido a la movilidad del crimen.

Estos sectores han sido identificados, pero no se harán públicos por razones de seguridad, según lo informado por las autoridades.

Reacciones y contexto de seguridad

A pesar de las críticas provenientes de alcaldes de la capital, quienes han señalado una crisis de seguridad en la región, Carolina Tohá ha defendido el Plan Calles Sin Violencia, afirmando que, por primera vez en ocho años, se ha logrado frenar el aumento de homicidios, observándose un retroceso. En sus palabras, “el primer año fue de un 6%. El segundo año todavía no tenemos los datos del año completo, solo los del primer semestre, que fue de un 9%. No es un retroceso que nos tenga conformes, no es suficiente, pero es una inflexión respecto a lo que estábamos viviendo por largos años”.

Cierre de acceso a Metro Cal y Canto

En el contexto de este anuncio, se ha decidido el cierre indefinido del acceso a la estación de Metro Cal y Canto, ubicada en avenida La Paz, debido a los problemas de seguridad que se han presentado en la zona. La ministra Tohá ha comentado que el sector ha enfrentado una problemática compleja durante años, en gran parte provocada por intervenciones en el área. Según sus declaraciones, “el piquete del Metro que está ahí, si no me equivoco, es del año 2015, y que tiene para varios años más, ha sido un factor de deterioro muy grande que ha facilitado la presencia de incivilidades, ha facilitado la presencia de comercio ambulante y la sensación de deterioro en general del espacio”.

Estadísticas de delitos en la zona

De acuerdo con datos del Sistema Táctico de Operación Policial (Stop) de Carabineros, en lo que va del año se han registrado tres violaciones en el área, así como cerca de 450 robos con violencia, de los cuales 274 corresponden a robos violentos.

El alcalde Mario Desbordes también se ha pronunciado sobre la situación, indicando en una entrevista a T13 Radio que “el tráfico de personas disminuyó muchísimo, nunca ha tenido tanto, pero tiene mucho menos que las demás entradas de Cal y Canto, pero bajó porque la gente no se atreve a ir, porque a las 7 de la tarde empieza el mall de la cocinería ilegal absolutamente”.