PPD insta a Carolina Tohá a considerar candidatura presidencial mientras ella mantiene la cautela sobre su futuro político

La comisión política del Partido por la Democracia (PPD) ha emitido una declaración en la que solicita a sus aliados del Socialismo Democrático, en particular al Partido Socialista, que consideren a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como candidata presidencial del bloque. En su declaración, el PPD expresó: “Tenemos la sincera aspiración de que nuestra compañera y ministra Carolina Tohá tome la decisión de ser la candidata presidencial del Socialismo Democrático, y así se lo solicitan respetuosamente”. Además, el PPD se comprometió a facilitar condiciones para que Tohá pueda ser la candidata única del PS y del PPD, invitando a los socialistas a unirse a este esfuerzo para presentar una propuesta seria y unitaria en las primarias legales del progresismo.

El contexto de la candidatura de Carolina Tohá

En medio de este llamado, Carolina Tohá ha manifestado que aún es prematuro considerar una candidatura presidencial. La ministra ha indicado que es partidaria de llevar a cabo primarias dentro del oficialismo, subrayando la importancia de tomar decisiones significativas con seriedad. Tohá comentó: “Son decisiones importantes. Yo me las tomo muy en serio y se van a tomar con toda la seriedad del caso. No se han tomado todavía, próximamente van a empezar a decantarse esas cosas, pero no hay un día”.

Reflexiones sobre el proceso político

Tohá también ha señalado que “no hay un día definido en ninguna parte, pero ciertamente esas fechas se van acercando a medida que avanza el año”. En este sentido, enfatizó que lo más relevante es determinar “dónde uno sirve más y desde qué lugar, desde qué espacio puede aportar más”. La ministra ha expresado que su enfoque hacia la política implica una reflexión tanto personal como colectiva, indicando que las decisiones no son solo prerrogativas individuales, sino que también involucran proyectos políticos que requieren maduración y consideración.

Reacciones y plazos en el PPD

Ante las declaraciones de Tohá, el senador Pedro Araya del PPD ha instado a la ministra a tomar una decisión política clara, afirmando en una entrevista con La Tercera que “llegó el minuto en que Carolina Tohá tiene que tomar una definición política”. Araya ha sugerido que esta decisión no debería dilatarse más allá de marzo, lo que indica la urgencia y la expectativa dentro del partido respecto a la posible candidatura de Tohá para las elecciones presidenciales de 2025.

Perspectivas del Socialismo Democrático

El Socialismo Democrático se encuentra en un proceso de proyección hacia las elecciones presidenciales de 2025, buscando consolidar su posición frente a otros bloques políticos, como el Frente Amplio. En este contexto, la figura de Carolina Tohá se presenta como una opción viable para liderar la candidatura del bloque, aunque su decisión final aún está por definirse.