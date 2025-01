Cecilia Gutiérrez revela impactantes detalles de la vida de la denunciante de Jorge Valdivia

En el más reciente episodio de “Primer Plano”, la periodista Cecilia Gutiérrez compartió detalles sobre la conversación que mantuvo con la primera denunciante de Jorge Valdivia. La mujer, quien ha sido objeto de hostigamiento tras su denuncia, expuso que su vida ha cambiado drásticamente debido a esta situación.



Detalles de la denuncia

La denunciante relató a Cecilia Gutiérrez que ha enfrentado momentos difíciles, indicando que ha sufrido tanto hostigamiento que, a recomendación de la fiscalía, tuvo que ser reubicada. “He sufrido mucho hostigamiento, que llegó al punto de que la fiscalía me reubicara por consejo de ellos”, comenzó a contar la mujer.

Impacto en su vida personal y profesional

La mujer también mencionó que tuvo que cambiar de casa e incluso de región, lo que ha afectado su capacidad para trabajar. “Ni siquiera puedo trabajar y eso la gente no lo sabe”, afirmó. Además, expresó que hay una percepción errónea sobre su situación, señalando: “Creen que yo quería algo de dinero, pero solo perdí las cosas más valiosas de mi vida. Mi trabajo es tremendamente importante para mí. Esto me dio una vida que yo no quería y claro, nuevamente, eso la gente no lo sabe”.

La percepción pública y su identidad

En su relato, la denunciante también reflexionó sobre cómo la situación ha afectado su identidad. “Yo no soy la tatuadora que le va bien y es reconocida en su círculo, sino que es la tatuadora que presuntamente se violó Valdivia”, comentó.

La mujer añadió que, en ocasiones, se encuentra en situaciones donde se habla del tema mientras ella está presente, y que algunas personas, al no reconocer su imagen, comentan sobre su caso sin saber que ella es la denunciante. “Siento que usan el ser denunciante para ser más imparcial”, concluyó.

Cecilia Gutiérrez debutó en Primer Plano con un emotivo reencuentro de la pareja en la cárcel de Rancagua, lo que ha generado un gran interés mediático y público en torno a este caso.