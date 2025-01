Cecilia Serrano: la pionera del periodismo chileno enfrenta nuevos desafíos en su vida personal

Cecilia Serrano, reconocida periodista chilena, ha dejado una huella significativa en el ámbito de la comunicación y el periodismo en Chile. Su trayectoria comenzó en 1979, cuando se graduó de la carrera de periodismo en la Pontificia Universidad Católica. Ese mismo año, participó en el concurso Miss Chile, que se transmitió en vivo desde el casino de Viña del Mar, donde fue coronada ganadora y representó a Chile en el certamen Miss Universo en Australia.

Inicios en los medios de comunicación

La carrera de Cecilia Serrano en los medios de comunicación se inició en 1981 con el programa 525 líneas, que fue dirigido por Juan Guillermo Vivado y transmitido por Chilevisión. A lo largo de los años, Serrano consolidó su carrera en el noticiero del mediodía de Canal 13, conocido como Teletarde. Después de nueve años al aire, recibió una oferta para unirse a TVN, donde se convirtió en la primera mujer en dirigir el noticiero 24 Horas, formando una recordada dupla con Bernardo de la Maza.

Desafíos personales y profesionales

En 2004, Cecilia Serrano se retiró de la televisión tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y el cerebro, causando problemas de comunicación entre estos y el resto del cuerpo. En una entrevista con Felipe Camiroaga para el programa Animal Nocturno en 2008, Serrano compartió su experiencia: “Esta es una enfermedad miserable. A mí me partió hace cuatro años, cuando estaba haciendo un diplomado de comunicación corporativa en la Universidad Católica (…) De repente veo con horror que se me empieza a quedar la patita atrás. Literalmente se me quedaba la patita atrás”.

A pesar de los retos que enfrentó debido a su enfermedad, Cecilia Serrano continuó con su vida y asumió nuevos desafíos. En 2008, fue elegida concejala de la comuna de Las Condes, obteniendo el 11,94% de los votos. La expresentadora mantuvo una actitud optimista frente a su enfermedad y publicó un libro en 2014 titulado ‘Tal como soy… en las buenas y en las malas’. En la sinopsis del libro, se puede leer: “La enfermedad no me ha arrebatado ni me arrebatará las ganas de vivir. Es un hecho: no bajaré los brazos, no me rendiré”.

Estado actual y legado

Según el medio CadaDiaMejorTV, en noviembre de 2023, Cecilia Serrano reside en una residencia especializada para personas que requieren cuidados intensivos, dado que está “imposibilitada de todo”, según declaraciones de Alfredo Lamadrid. Sin embargo, su hermana, Teresa Serrano, indicó que Cecilia se encuentra estable dentro de su gravedad y es visitada regularmente por su familia y amigos cercanos, incluyendo a Bernardo de la Maza, su compañero de pantalla.

Además de su carrera en televisión, Cecilia Serrano dejó un legado importante al impulsar una campaña para que la esclerosis múltiple fuera incorporada al GES (Garantías Explícitas en Salud), un logro que sigue beneficiando a muchas personas que enfrentan esta enfermedad en Chile hasta el día de hoy.