Eurythmics alcanza un hito histórico con más de mil millones de visualizaciones en YouTube

El clásico de Eurythmics, “Sweet Dreams (Are Made of This)”, ha alcanzado un hito significativo al superar los mil millones de visualizaciones en YouTube. Este logro convierte al video musical en el primer trabajo del dúo británico en ingresar al exclusivo “Club Mil Millones”. Según informó Billboard, este éxito reafirma la relevancia de la banda en la historia de la música pop y su impacto cultural, casi cuatro décadas después de su lanzamiento original. El video musical fue dirigido por Chris Ashbrook, un reconocido director de cine.

Características del video musical

La pieza visual de “Sweet Dreams (Are Made of This)” marcó un antes y un después en la estética del género synth-pop en la industria musical a finales de los años 70 y principios de los 80. En el video, Annie Lennox, la voz femenina del dúo, aparece con su característico estilo andrógino liderando una reunión de negocios mientras interpreta los versos iniciales de la canción, que son parte de los momentos más recordados por el público. A medida que avanza el video, transporta a los espectadores a un mundo surrealista donde Dave Stewart interactúa con elementos oníricos, como una granja habitada por vacas que tocan instrumentos musicales. Este contraste entre lo corporativo y lo fantástico se ha convertido en un sello distintivo del dúo.

Éxito comercial y legado

La canción se estableció rápidamente como un gran éxito y, con el paso de los años, se consolidó como un referente en la música. De acuerdo con la información, “Sweet Dreams (Are Made of This)” fue el último sencillo del segundo álbum de estudio de Eurythmics, lanzado en 1983, que también lleva el mismo nombre. En las listas de popularidad, el tema alcanzó el primer lugar en el Hot 100 y ocupó un puesto destacado en la lista Dance Club Songs, lo que le otorgó el estatus de himno de los años ochenta.

El éxito de la canción no se limitó a las listas de popularidad, ya que fue certificada como disco de oro en Estados Unidos por la Asociación de Industria Grabación de América (RIAA), lo que refleja sus altas ventas y su popularidad sostenida. Además, su influencia se ha extendido a lo largo de los años, inspirando numerosas versiones e interpretaciones por parte de otros artistas. Entre las versiones más destacadas se encuentran las realizadas por Swing y Marilyn Manson, quienes aportaron sus propios estilos a este clásico, demostrando su versatilidad y capacidad para resonar en diferentes generaciones.

Historia de Eurythmics

Eurythmics es una banda de new wave formada en 1980 por Dave Stewart y Annie Lennox tras la disolución de su anterior grupo, The Tourists. La banda combinó géneros como el pop, rock y soul, y tuvo un gran impacto en la escena musical. Se destacaron por su sonido innovador, el uso de sintetizadores y su imagen andrógina, así como por sus videoclips creativos, especialmente durante el auge de MTV.

Entre sus éxitos más destacados, además de “Sweet Dreams (Are Made of This)”, se encuentran “Here Comes the Rain Again”, “There Must Be an Angel (Playing with My Heart)” y “Would I Lie to You?”. A lo largo de su carrera, han recibido numerosos reconocimientos, incluyendo un Grammy en 1987 por “Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal” por “Be Yourself Tonight”, y fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022.

Aunque la banda se separó en 1990, han colaborado en proyectos ocasionales desde entonces, incluyendo un breve regreso en 1999 con la canción “Peace”. Ambos, Stewart y Lennox, han tenido carreras exitosas como solistas, además de ser reconocidos como activistas, productores y compositores.