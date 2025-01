Brutal agresión a árbitra en La Serena desata indignación y promueve investigación judicial

Claudia Armijo, árbitra de fútbol, sufrió una agresión durante un partido juvenil en La Serena, un incidente que fue grabado y se volvió viral en redes sociales.

Detalles del incidente

La agresión tuvo lugar en el contexto de la Copa Serena, en el complejo deportivo Santa Inés. Según las imágenes que circularon, un jugador del equipo Serena Sport golpeó a la árbitra tras recibir una amonestación. Este acto de violencia provocó que otros miembros del equipo también se unieran a la agresión.

Reacciones de Claudia Armijo

En una entrevista con el diario El Día, Armijo expresó que, aunque inicialmente se sintió incómoda por la viralización del video, ahora considera que fue positivo, ya que podría llevar a acciones concretas. “Mucho más tranquila, analizando toda la situación. En un principio dije: ‘Qué lata que se haya viralizado esto, que lata que lo hayan grabado’. Pero hoy en día digo que bueno que lo hayan hecho, porque finalmente se va a poder hacer algo”, comentó.

La normalización de la violencia

Armijo también destacó que este tipo de agresiones son comunes en su trabajo. “Es algo que nos pasa a diario. Lamentablemente, lo tenemos tan normalizado que para mí fue como ‘ya, chiquillos, calma, dejemos esto acá y sigamos y listo'”, afirmó. Sin embargo, al ver la reacción del público ante el video, se dio cuenta de que la violencia en el deporte no podía seguir siendo ignorada. “Cuando veo la reacción de la gente… la gente es ajena a todo lo que nosotros vivimos en cancha, entonces claramente se iban a ver afectados al ver esas imágenes”, agregó.

Expectativas de cambio

Armijo expresó su esperanza de que este incidente lleve a un cambio en la forma en que se trata la violencia en el deporte. “Por fin se va a hacer algo, porque mis compañeros y nosotros lo vivimos a diario, todos los fines de semana llega alguien con que lo golpearon, que lo empujaron, que lo insultaron. Entonces por fin se va a poder hacer algo y vamos a poder trabajar con más resguardo”, indicó.

Investigación en curso

La Fiscalía de La Serena ha anunciado una investigación de oficio tras recibir el parte policial de Carabineros y los registros del ataque. Armijo relató que el jugador que la agredió había sido muy agresivo desde el inicio del partido, lo que llevó a que ella le mostrara la tarjeta roja. “Me insultaba en todo momento, que fue por el cual yo puse la tarjeta roja y que dio el paso a que ocurriera todo esto. Este jugador desde un inicio fue súper agresivo al momento de hablar y de actuar”, explicó.

Descripción de la agresión

La árbitra detalló cómo se desarrolló la agresión: “Ya cuando sucedió todo, yo creo que ni lo pensó, él llegó y actuó de manera agresiva; primero, propinándome un empujón, por el cual yo doy por finalizado el partido; luego, ocurre toda esta agresión en donde me sale persiguiendo, logra alcanzarme, me pega una patada y me agreden las mamás de los chicos”, concluyó.