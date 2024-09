Claudia Conserva agradece el apoyo tras su lucha contra el cáncer: ‘Mi corazón está lleno’

Claudia Conserva reflexiona sobre el apoyo recibido tras su lucha contra el cáncer de mama, agradeciendo el cariño y respeto de sus seguidores.

La conductora de televisión Claudia Conserva compartió una reflexión en sus redes sociales, donde se sinceró sobre el apoyo que ha recibido y cómo ha sido tratada por la gente tras haber enfrentado un complicado episodio de salud. Es importante recordar que la animadora fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a varias rondas de quimioterapia, motivo por el cual estuvo ausente de la pantalla durante varios meses.

En su publicación, Claudia Conserva expresó: “A través de esta publicación, quiero mostrarles mis sentimientos respecto a ustedes. Quiero agradecer el cariño de mucha gente, mucha gente que delicadamente y con mucho respeto, cuando me ven, me preguntan: ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud?”. Esta declaración resalta la conexión emocional que ha establecido con su audiencia y el interés genuino que muchos han mostrado por su bienestar.

La comunicadora continuó describiendo las interacciones que ha tenido con diversas personas en su entorno, mencionando que “bomberos, cajeras, vendedores, señoras, caballeros, no hay día en que alguien no me pregunte algo… Es tan bonita y delicada la forma en que lo hacen, cómo me abordan respetuosamente, arriesgando sentirse invadiendo algo tan privado y tan público a la vez, me emociona”. Estas palabras reflejan su aprecio por la sensibilidad y el respeto que ha recibido de quienes la rodean.

Además, Claudia Conserva compartió un mensaje conmovedor sobre el apoyo espiritual que ha sentido, indicando: “Hay que sumar, cuando rematan diciendo: ‘No se imagina cuánto rezamos en mi familia por usted’. Mi corazón está repleto de luz”. Este comentario pone de manifiesto la importancia del apoyo emocional y espiritual en momentos difíciles.

Finalmente, la conductora se dirigió a sus seguidores con un mensaje de gratitud, afirmando: “Lo digo muy en serio, gracias, mil gracias por ser así conmigo. Recibo todo ese cariño y espero poder retribuirlo”. Este cierre de su reflexión subraya su deseo de reciprocidad hacia el afecto que ha recibido durante su proceso de recuperación.