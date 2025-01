Gobernador Orrego propone el uso de pistolas Taser para enfrentar la creciente delincuencia en Santiago

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, ha solicitado al Ejecutivo la autorización para el uso de dispositivos de paralización neuromuscular, conocidos como pistolas Taser, en un esfuerzo por abordar la creciente crisis de delincuencia en la región. Esta solicitud surge a raíz de un incidente reciente en el que un delincuente, tras cometer un doble crimen, hirió a una carabinera con un cuchillo. Orrego, en una entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, afirmó que “la herida de la policía era algo absolutamente evitable” y destacó la importancia de contar con armas no letales para proteger a las fuerzas de seguridad.

Propuesta de armas no letales

El gobernador enfatizó que “hoy día existe en el mundo lo que se denominan armas no letales, las famosas taser, que inmovilizan al individuo que es violento”. En su declaración, Orrego subrayó que “si queremos proteger a Carabineros tenemos que entregarles armas no letales, porque no puede ser o la luma o la pistola”. Esta afirmación resalta la necesidad de modernizar las herramientas disponibles para las fuerzas del orden, sugiriendo que “una delincuencia 2.0 necesita un Estado 2.0” y que es fundamental dotar a la policía de la mejor tecnología disponible.

Contexto del incidente

El incidente que motivó esta solicitud involucró a un sujeto que, minutos antes de ser abatido, había asesinado a su abuela y sobrino. En total, se realizaron cuatro disparos que resultaron en la muerte del agresor. Este tipo de situaciones ha llevado a la discusión sobre la implementación de tecnologías que puedan ayudar a controlar a los delincuentes sin recurrir a la fuerza letal.

Uso de Taser en otros países

En Sudamérica, países como Colombia, Brasil y Argentina ya han incorporado el uso de pistolas Taser en sus procedimientos policiales. Sin embargo, naciones como Bolivia, Venezuela y Chile aún no han adoptado esta tecnología en sus fuerzas de seguridad. La implementación de estas armas no letales podría representar un cambio significativo en la forma en que se manejan las situaciones de riesgo y violencia.

Funcionamiento de las pistolas Taser

Una pistola Taser opera disparando dos pequeños dardos que están conectados a la unidad principal mediante cables conductores. Al impactar, los dardos se adhieren a la ropa o la piel del objetivo, transmitiendo una corriente eléctrica que interfiere con los impulsos nerviosos del cuerpo, lo que provoca una inmovilización temporal. Esta descarga eléctrica genera contracciones musculares involuntarias que incapacitan al sujeto por un breve período, generalmente alrededor de cinco segundos, lo que permite a los oficiales de seguridad controlar la situación sin necesidad de utilizar fuerza letal. Además, las pistolas Taser suelen estar equipadas con un sistema de registro audiovisual que documenta el uso del dispositivo.