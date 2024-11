Claudio Valdivia celebra la libertad de su hermano Jorge: “Dimos el primer paso”

Claudio Valdivia se pronunció sobre la revocación de la prisión preventiva que la Corte de Apelaciones dictó este lunes para su hermano, el exfutbolista Jorge Valdivia, quien había estado en detención debido a una denuncia de violación. La nueva medida cautelar impuesta es el arresto domiciliario nocturno. Esta decisión fue tomada por la Primera Sala del tribunal de alzada tras un recurso presentado por la abogada defensora de Valdivia, Paula Vial, quien asumió la defensa del exjugador después de que se le impusiera la prisión preventiva el 22 de octubre.

Reacción de Claudio Valdivia

Claudio Valdivia expresó su satisfacción tras la resolución, indicando: “(Estoy) feliz, feliz. Dimos el primer paso, esto era lo más importante. Confiamos cien por ciento en el trabajo de Paula y logró el objetivo que nos planteamos”. Estas declaraciones fueron realizadas al finalizar la audiencia en la Corte de Apelaciones, donde se resolvió el recurso presentado por su defensa. Además, Claudio mencionó: “Vamos a buscarlo ahora”, refiriéndose a que su hermano, quien se encontraba cumpliendo la medida cautelar en la cárcel de Rancagua, sería liberado ese mismo día.

Detalles sobre la decisión judicial

Claudio Valdivia también comunicó a su círculo cercano sobre la decisión de la Corte de Apelaciones, manifestando su emoción al decir: “Ya le avisé al círculo más cercano la medida que tomó la Corte de Apelaciones. El primer paso era que Jorge volviera a su casa”. Tras conocer la resolución, se escucharon aplausos de Claudio, quien explicó que su reacción fue “de emoción, vengo días aguantando, sosteniendo a la familia”.

Declaraciones de la abogada Paula Vial

La abogada Paula Vial se mostró satisfecha con el veredicto, comentando que el presidente de la sala había indicado que no se presentaban los elementos del delito. Vial afirmó: “Estamos muy conformes, el presidente de la sala señaló que no se daban los elementos del delito, no solo un tema de cautelares, sino de la configuración del delito mismo”. La abogada confirmó que el exjugador saldría de la cárcel de Rancagua ese mismo día, explicando que “se dio orden inmediata de libertad. Normalmente, lo que se demora son los trámites de gendarmería”. Además, Vial aseguró que no existen elementos suficientes para considerar “un delito de violación en los términos planteados por el Ministerio Público”.

Información de contacto para víctimas de violencia

El artículo también menciona que si alguien es víctima o testigo de violencia hacia la mujer, puede comunicarse con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) al número 1455. Este número está disponible tanto en teléfonos fijos como en celulares, y ofrece orientación para ayudar a las víctimas de maltrato o para guiar en los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo presenta un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.