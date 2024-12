Colleen Hoover expresa su apoyo a Blake Lively en medio de controversia por acoso sexual

Colleen Hoover, la reconocida autora de Romper el círculo, ha expresado su apoyo a Blake Lively tras la reciente denuncia de acoso sexual contra el director y coprotagonista Justin Baldoni. A través de una publicación en sus historias de Instagram, Hoover compartió una fotografía en la que aparece abrazando a Lively durante la proyección de una película. En su mensaje, la escritora de 45 años escribió: “@blakelively, has sido nada más honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día en que nos conocimos”. Además, añadió: “Gracias por ser exactamente el humano que eres. Nunca cambies. No te marchites”. La relación entre ambas ha sido notablemente cercana, y a principios de diciembre, Lively celebró su cumpleaños, momento en el que Hoover destacó sus cualidades en Instagram.

En su publicación, Hoover expresó: “Todo el mundo conoce a esta mujer, y eso cambia todo. Es tranquila y estable. Su integridad es el fundamento, y su humor desarma a nada. Es una silenciosa fortaleza poderosa”. En el mismo mensaje, Hoover también mencionó el amor que Lively tiene por sus fans, amigos, comunidad y familia, añadiendo: “Pero sobre todo ama Diet Pepsi. Y vaya, nosotros amamos a ella”. Anteriormente, Hoover había elogiado el trabajo de Lively en la adaptación cinematográfica de su obra. En agosto, declaró a People que la actuación de la estrella fue “cautivadora, impresionante y emotiva”. Hoover comentó: “No hay suficientes palabras para describir su fenomenal talento”, refiriéndose a la interpretación del personaje Lily Bloom, y añadió que Lively “verdaderamente dio vida al personaje de una manera que superó todas mis expectativas”.

La denuncia presentada por una mujer de 37 años alega que Baldoni incurrió en conductas inapropiadas durante el rodaje. Según los documentos judiciales, estas acciones llevaron a una reunión con los productores, donde se establecieron varias condiciones, incluyendo la prohibición de improvisar besos, contacto físico personal o comentarios sexuales sin el consentimiento expreso. Además, se señala que el productor Jamey Heath habría ingresado sin autorización al camerino de la denunciante cuando ella estaba desnuda y amamantando. También se menciona que mostró un video de su esposa durante el parto. La denuncia sostiene que, tras acordar las restricciones, Baldoni inició una campaña de desprestigio, incluyendo evidencia de mensajes y correos electrónicos que sugieren que sus representantes de relaciones públicas planeaban utilizar el feminismo como parte de una estrategia para ejecutar “derribos completos” de cuentas sociales mediante la creación de hilos de teorías.

La artista afirma haber sufrido dolor, miedo, trauma y ansiedad extrema debido al presunto comportamiento de su coprotagonista. De acuerdo con la denuncia, “el impacto emocional en la Sra. ha sido extremo, afectando no solo a ella, sino también a su familia, incluidos su esposo y cuatro hijos”. Por su parte, Bryan Freedman, abogado de Baldoni, calificó las acusaciones como “falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas con la intención de dañar públicamente” a su cliente. Esta controversia ha puesto en duda la posible secuela literaria de Hoover, It Starts With Us, que es la primera adaptación cinematográfica de su obra, estrenada en cines en agosto de este año. La historia aborda temas de abuso doméstico, el ciclo de la violencia y patrones tóxicos en las relaciones.