Dueño de bar sobre incidente con futbolistas: “No pongo las manos al fuego por nadie”

En plena lucha por el Campeonato Nacional, Colo Colo se vio sacudido por un verdadero terremoto que trasciende lo futbolístico. Y es que la Fiscalía y Carabineros confirmaron una denuncia en contra de varios jugadores del Cacique por una presunta agresión sexual hacia una mujer al interior del bar MIA de Vitacura. El supuesto hecho ocurrió bajo el contexto de la celebración del plantel por los cumpleaños de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro. Tras este antecedente, cuatro mujeres habrían estado compartiendo en el recinto, tras lo cual tres de las mismas se fueron. Sin embargo, fue la última quien habría quedado en malas condiciones, denunciando el hecho a su hermana. Si bien la denuncia es contra varios futbolistas del cuadro albo, uno de los apuntados es Arturo Vidal, quien fue sometido a un Control de Identidad Investigativo.

Detalles de la denuncia

Con el paso de las horas, Féliz Opazo, administrador del local, explicó a Chilevisión que “había entre 8 y 10 jugadores”, quienes llegaron cerca de las 23:00 horas al bar. En el caso de Arturo Vidal, aseguró que llegó alrededor de las 02:00 horas. “La hermana de una niña que estaba adentro del bar, que estaba un poco pasada de copas por decirlo de alguna forma, fue a buscar a la hermana y ella me insinúa que la pueden haber drogado adentro del bar. Le dije que no creía, pero cuando llega personal municipal dice que fue drogada”, relató.

Jugadores presentes en el bar

En cuanto a los jugadores presentes, indicó que “eran 8 o 10 jugadores de Colo Colo. Estaba Lucas Cepeda, Carlos Palacios, quien estuvo un rato y luego se fue, y Daniel Gutiérrez. Arturo Vidal llegó tarde, entre las 2 y 2:30″. Personal de Carabineros ya llegó a las inmediaciones del pub de Vitacura donde habría ocurrido el ilícito para realizar las primeras pericias.

Procedimiento de Carabineros

Sobre la salida de los jugadores, Opazo enfatizó que “ellos no arrancan, nadie se va detenido. Carabineros hace un procedimiento normal y querían saber por qué la niña estaba así. La persona que hace la denuncia no es la víctima, es la hermana que no estaba en el bar”.

Opazo continuó explicando la complejidad de la situación, mencionando: “Tú administras un bar. Pero no sabes lo que puede pasar en el baño o en la terraza. No pongo las manos al fuego por nadie. No estás en todos los lugares del bar. Y si hay algún abuso, tendrán que verlo”, recalcó.

Investigación en curso

De igual manera, desde Carabineros señalaron que equipos del OS9 y Labocar se encuentran en el lugar realizando las pericias correspondientes, mientras que el dueño del local accedió a entregar más de 30 cámaras del bar con la finalidad de ayudar a esclarecer lo sucedido.