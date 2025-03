Costanera Center lidera ventas en Chile, mientras Mall Plaza Vespucio sorprende al superar a Alto Las Condes

El sector de los centros comerciales en Chile ha cerrado el año con cifras positivas, lo que indica un dinamismo en el sector retail, donde la competencia entre los grandes operadores sigue impulsando mejoras.

Revelan listado de los malls que más venden en Chile

Según datos recientes, Costanera Center se ha consolidado como el líder en ventas, ampliando su ventaja sobre la competencia. Sin embargo, la gran sorpresa del ranking fue Mall Plaza Vespucio, que logró superar a Alto Las Condes.

1. Costanera Center

El Costanera Center, operado por Cenco Malls, se posicionó nuevamente en el primer lugar con ventas que alcanzaron los US$ 775 millones, lo que refleja un incremento del 18,5% en comparación con el año anterior. Este crecimiento lo convierte en el centro comercial más exitoso del país, con una ocupación del 98,6% y los mayores ingresos del sector, superando los US$ 86 millones en arriendos.

2. Parque Arauco Kennedy

En segundo lugar, Parque Arauco Kennedy, del grupo Said, registró ventas por US$ 592 millones, con un aumento del 14,5%. A pesar del crecimiento, la tasa de ocupación del recinto sufrió una leve caída, bajando al 99,1% en comparación con el 99,8% del año anterior. Sin embargo, sus ingresos por arriendos aumentaron un 8,2%, alcanzando los US$ 69 millones.

3. Mall Plaza Vespucio sorprende y se queda con el tercer lugar

El gran cambio del ranking se dio en el tercer puesto, donde Mall Plaza Vespucio superó a Alto Las Condes. Con un crecimiento en ventas del 14,5%, alcanzó los US$ 568 millones, dejando atrás al centro comercial de Cencosud, que quedó en cuarto lugar con US$ 543 millones. Este ascenso de Plaza Vespucio se alinea con su expansión en ingresos, que crecieron un 13,7% respecto al año anterior.

Los otros malls en el ranking

El quinto lugar del listado lo ocupa Mall Plaza Oeste, ubicado en Cerrillos, con ventas por US$ 524 millones y un crecimiento del 8,5%. Con una ocupación del 98,2%, este centro comercial sigue consolidándose como uno de los más importantes del país.