Daniela Aránguiz lanza duras críticas a Carla Jara tras su separación mediática

La reciente controversia entre Daniela Aránguiz y Carla Jara ha captado la atención de los medios, especialmente tras las declaraciones de Jara sobre su separación de Francisco Kaminski. Aránguiz, quien conoce a Jara desde su participación en el programa juvenil ‘Mekano’, expresó su escepticismo respecto a las afirmaciones de su colega.



Declaraciones de Carla Jara

Días atrás, Carla Jara fue invitada al programa ‘Divina Comida’, donde se le preguntó sobre su mediática separación de Francisco Kaminski. En este contexto, Jara afirmó: ‘estoy increíble. Muchas veces, a la gente le cuesta creer que uno esté bien, pero porque creo que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, la gente, un poco, se olvida de que lo que me pasó, pasó hace mucho. Pasó en febrero.’

Reacción de Daniela Aránguiz

La reacción de Daniela Aránguiz no se hizo esperar. En el programa ‘Sígueme’, Aránguiz cuestionó la veracidad de las palabras de Jara, afirmando: ‘No le creo nada a Carla Jara. Es un discurso perfecto como animadora de TVN, bajito perfil. Me permito, me permito, me permito… No, yo no le creo nada.’

Argumentos de Aránguiz

Aránguiz argumentó que si Jara realmente estuviera en un estado de paz, no habría expuesto su situación de la manera en que lo hizo, refiriéndose a los videos que Jara publicó en la noche, donde se refería a Kaminski como ‘Mentiroso Kaminski’.

Además, Aránguiz sugirió que el cambio de actitud de Jara podría estar motivado por su deseo de demostrar a su nueva pareja, el comediante Diego Urrutia, que ha superado su relación con Kaminski.

Teoría de Aránguiz sobre la estrategia de Jara

La opinóloga también insinuó que las acciones de Jara son parte de una estrategia tanto en el ámbito laboral como en el sentimental. Según Aránguiz, ‘Carla es muy inteligente y está haciendo la pega muy bien, muy bien y ella está manteniéndose en el perfil TVN, y lo segundo, le quiere demostrar a Diego que ella no siente nada por Kaminski.’

Este intercambio de declaraciones entre Aránguiz y Jara pone de manifiesto las tensiones y dinámicas en el mundo del espectáculo chileno, donde las relaciones personales a menudo se entrelazan con las carreras profesionales.