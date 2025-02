Daniela Campos revela que su hija no sabe de la existencia de su hermana gemela en impactante entrevista

Una reciente entrevista con Daniela Campos en el programa Zona de Estrellas reveló que su hija Maite, de nueve años, no tiene conocimiento de la existencia de su hermana gemela, Denisse Campos. Esta declaración se produjo en el contexto de un escándalo que involucró a Denisse, quien fue protagonista de un incidente violento en un local de Viña del Mar.



La decisión de mantener la verdad oculta

Durante la entrevista, Daniela Campos fue consultada sobre el reciente comportamiento de su hermana y explicó las razones que la llevaron a mantener a su hija alejada de esta información. “No sabe que mi hermana existe“, confesó Daniela. “Yo también quise protegerla de esto… Y era muy difícil para mí poder explicar…“.

La exmodelo destacó que su decisión se basa en el comportamiento errático de Denisse. “Para mí el motivo de cuando yo me convertí en mamá, para mí fue lo más fuerte, porque cuando una persona está enferma no tiene control“, afirmó Daniela.

Preocupaciones sobre la exposición de su hija

Daniela Campos expresó su preocupación sobre los límites que podría cruzar su hermana y cómo eso podría afectar a Maite. “Lo más difícil es saber en qué momento se van a romper los límites y hasta dónde va a llegar el límite, y yo no podía exponer a mi hija a eso“, añadió.

Además, Daniela mencionó que Maite nunca ha visto una fotografía de ella junto a Denisse y que ha evitado cualquier referencia a su existencia. “No sabe que yo tengo una hermana que se parece a mí, no sabe nada, no sabe del nombre Denisse“, explicó.

La inevitabilidad de la verdad

A pesar de su esfuerzo por mantener esta información oculta, Daniela Campos es consciente de que su hija eventualmente conocerá la verdad. “Me imagino, cuando ella crezca. Y queda muy poco. La Maite ya tiene nueve años, cualquier minuto… Ya está en redes“, reconoció.

Finalmente, al abordar cómo enfrentará el momento en que Maite descubra la existencia de Denisse, Daniela comentó: “Yo tengo un dicho bien coloquial, que a veces digo que hay que ir matando los piojos de a uno“.

“Va a ser un momento difícil, de explicarle, pero va a saber la verdad, una verdad que obviamente no me corresponde a mí haberla hecho pública, por eso nunca lo hice, por eso guardé silencio tanto tiempo. Prefería que dijeran que estábamos peleadas, que yo no la quería“, concluyó.