Nuevo documental revela secretos oscuros de Sean ‘Diddy’ Combs y sus acusaciones impactantes

Un nuevo documental titulado Diddy: The Making of a Bad Boy explora aspectos ocultos de la vida y los presuntos crímenes de Sean “Diddy” Combs, el magnate musical que actualmente se encuentra encarcelado bajo acusaciones de tráfico sexual y crimen organizado. El tráiler, que fue lanzado este jueves, presenta impactantes declaraciones de personas que han estado íntimamente ligadas a Diddy a lo largo de su carrera. La película, que tiene una duración de noventa minutos, se estrenará el próximo 14 de enero en la plataforma Peacock y incluye entrevistas con figuras cercanas al artista, como su guardaespaldas, un maquillador y un productor que fue ganador de la serie de competencia “Making the Band”.

Entre los testimonios destacados se encuentra el de Al B. Sure!, un músico y productor que compartió tiempo con Diddy en Uptown Records y que también tuvo una relación sentimental con Kim Porter, la exesposa del magnate. En su intervención, afirma: “Algo no está bien en esto”, mientras reflexiona sobre las conductas de Diddy a lo largo de los años. Otro entrevistado, cuya identidad se mantiene en el anonimato y cuya voz ha sido distorsionada, declara: “He estado durante bastante tiempo y he capturado muchos momentos. Cualquier habitación con luces rojas significa que se está haciendo amor o teniendo sexo. Algunas chicas estaban en la habitación, sin duda, eran menores de edad”.

La abogada Lisa Bloom, quien representa a Dawn Richards, exintegrante de Danity Kane y demandante civil contra Diddy, aparece en el tráiler y no escatima palabras para condenar al artista, afirmando: “Sean es un monstruo”. Otras voces en el documental incluyen testimonios que describen cómo era trabajar cerca de Diddy. Una de las entrevistadas menciona: “Honestamente, quería estar lejos de él cuando no había cámaras”, mientras que otra mujer explica: “Podrían enviarme a venderme a cualquier lugar”, reflejando el temor que Diddy sembraba en su entorno para ganar “respeto”.

La producción no solo presenta material inédito y exclusivas, sino que también señala los factores que moldearon la vida de Diddy desde su infancia y sus inicios en el medio musical. Sin embargo, el interés por las denuncias limita la disponibilidad de la serie en Peacock. Meses atrás, se anunció que Netflix estaba desarrollando una docuserie producida por Curtis “50 Cent” Jackson que se enfocaría en el rapero. Asimismo, ID, conocido por su exposé Nickelodeon Quiet on Set, está trabajando en una investigación sobre el impacto de la caída del empresario, que se emitirá en Max.

Diddy permanece en prisión tras ser arrestado en septiembre de 2024. El hombre, anteriormente conocido como Puff Diddy, enfrenta cargos federales por crimen organizado, después de que un gran jurado lo acusara formalmente. Las autoridades han documentado abusos a menores, incluyendo incidentes que supuestamente ocurrieron durante los MTV Video Music Awards de 2000 y en su residencia de Hamptons en 2005. En diciembre de 2024, un juez federal rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Combs, argumentando que “ninguna combinación de condiciones aseguraría razonablemente la seguridad de la comunidad”. Por su parte, el artista ha declarado su inocencia en todos los cargos, con un juicio programado para comenzar en mayo de 2025. Su próxima comparecencia judicial está prevista para el 17 de marzo. Mientras tanto, nuevas demandas siguen apareciendo, y tres hombres han acusado formalmente a Diddy de haberlos drogado y violado mientras estaban inconscientes. Los abogados del rapero han negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de “falsas y llenas de mentiras”, y han anunciado que buscarán sanciones contra quienes las presentaron.