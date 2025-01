Diosdado Cabello arremete nuevamente contra Gabriel Boric: “¿Por qué no eres como Allende?”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha vuelto a criticar al presidente chileno Gabriel Boric por su postura política, en un nuevo ataque realizado el pasado miércoles 15 de enero. Cabello, conocido por su estilo confrontativo, afirmó que Boric “jamás” ha sido de izquierda, y subrayó las “nulas” similitudes entre su gestión y la de Salvador Allende, el emblemático presidente chileno que fue derrocado en 1973.

Críticas de Diosdado Cabello a Gabriel Boric

Durante su programa en el canal estatal VTV, titulado Con el mazo dando, Cabello se refirió a Boric de manera despectiva, llamándolo “mamarracho (ridículo)” y cuestionando su autenticidad como líder de izquierda. “Tú no eres izquierda nada, mamarracho, tú eres un disfraz (…) un mal disfraz eres, jamás has sido de izquierda”, expresó Cabello, desafiando a Boric a compararse con Allende: “¿te pareces a Allende? ¿por qué no eres como Allende si eres de izquierda?”.

Acusaciones sobre la ideología de Boric

Cabello ha intensificado sus ataques hacia Boric, a quien ha calificado en ocasiones anteriores como “bobo”. En esta ocasión, el político venezolano afirmó que el presidente chileno siente “pena” por mostrar sus verdaderos ideales políticos. “Te da pena decirlo, porque así son los de derecha, no lo asumen, no lo asumen, los neoliberales no dicen en ninguna parte que son neoliberales”, comentó Cabello, refiriéndose a la reticencia de algunos líderes políticos a identificarse abiertamente con sus ideologías.

Reacciones de Gabriel Boric

La tensión entre ambos líderes se ha incrementado desde que Boric expresó su opinión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al calificarlo de “dictadura”. En una declaración reciente, Boric mencionó que había recibido información sobre situaciones críticas en Venezuela, especialmente en relación con la persecución de opositores al régimen. “Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana (…) tengo una certeza: en Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al Gobierno”, dijo Boric desde Concepción, refiriéndose al secuestro de María Corina Machado el 9 de enero.

Retiro de la representación diplomática chilena

Además, Boric explicó que el contexto en Venezuela lo llevó a tomar la decisión de retirar la representación diplomática chilena en el país. “El fraude electoral que perpetuó el Gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él”, agregó el presidente chileno, enfatizando su postura crítica hacia el régimen de Maduro.