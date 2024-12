¿Qué implicaciones tendrá la nueva votación del Tribunal Ambiental sobre el proyecto Dominga?

El Tribunal Ambiental de Antofagasta ha ordenado al Comité de Ministros que repita la votación sobre el proyecto minero y portuario Dominga, ubicado en la Región de Coquimbo. Esta decisión ha sido celebrada por diversos actores de la oposición y empresarios, quienes esperan que se reactive el proyecto. Sin embargo, no hay indicios claros de que una nueva reunión del Comité de Ministros resulte en una decisión diferente a la anterior. Ante esta situación, miembros de la oposición han solicitado a la Contraloría que inhabilite a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, para futuras votaciones.

Reacciones de la oposición y solicitudes de inhabilitación

El presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, junto con el miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Cristóbal Martínez, ambos de la UDI, presentaron una solicitud ante la CGR. En su declaración, manifestaron que esperan que los funcionarios del Gobierno “actúen apegados a la ley y se pronuncien de manera técnica y no ideológica”. En este contexto, apuntaron directamente a Rojas, quien no ha indicado que se inhabilitará para las próximas votaciones, a pesar de que el fallo del tribunal la menciona como una de las autoridades que previamente se opuso al proyecto.

Los diputados expresaron: “Más allá de la legítima posición que cada persona o sector pueda tener con respecto a esta iniciativa, es absolutamente inaceptable y una falta de prudencia que la ministra del Medio Ambiente, existiendo un fallo de un tribunal que cuestionó que no se haya inhabilitado de la primera votación, hoy no confirme que lo hará en los siguientes procesos”.

Como referencia, los parlamentarios de la UDI mencionaron el caso del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien en 2023 se inhabilitó de una votación tras haber expresado su apoyo a la aprobación del proyecto Los Bronces Integrado. En este sentido, Grau ha sido quien ha indicado que el Comité “siempre”, incluso en enero del año pasado con respecto a Dominga, “decide por razones técnicas”.

Defensa de la ministra Rojas

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien anteriormente fue abogado de Andes Iron, la empresa detrás del proyecto, defendió la gestión de la ministra Rojas. Cordero comentó que “la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, que lidera la ministra Maisa Rojas, apunta a reducir los pasos, garantizar una evaluación ambiental de calidad y reducir el espacio de la política para tomar decisiones”. Sin embargo, se excusó de comentar sobre el proyecto en particular, afirmando: “Aunque es un desempeño profesional que tuve hace muchos años, no me voy a referir al proyecto en concreto”.

Contexto de la negativa al proyecto

La decisión de enero de 2023 de rechazar el proyecto Dominga fue unánime, lo que podría sugerir una postura homogénea dentro del Ejecutivo respecto a este asunto. Este consenso se ve reforzado por el hecho de que durante la campaña presidencial, el presidente Gabriel Boric expresó abiertamente su oposición al proyecto, manifestando un claro “No a Dominga”.

En relación a este tema, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, declaró en radio Universo que “la existencia de un Comité de Ministros no la fija el Presidente Gabriel Boric, sino la institucionalidad medioambiental que el país ha dado, y que tiene evaluaciones por otros poderes del Estado, y que tiene además informe bajo la legislación vigente del SEA, también instancias donde participan y apelan las propias comunidades”. Vallejo concluyó afirmando: “Al final, independientemente de las propias opiniones y convicciones, los ministros hacen votaciones e intervenciones de acuerdo a los puntos que señalan los informes del SEA”.