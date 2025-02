Novia peruana huye del altar tras recibir aterradora amenaza de muerte minutos antes de la boda

Una novia peruana se volvió viral tras huir de su boda en el altar, generando gran conmoción en redes sociales.

El incidente en la ceremonia

El video que circula en internet muestra el momento en que la novia, identificada como Elena Barrantes, se encuentra en el altar lista para dar el “sí” a su prometido, Clever Huayán. En un giro inesperado, Elena toma el micrófono y declara: “Perdónenme todos, no acepto”, antes de salir corriendo de la ceremonia, dejando a Clever visiblemente incómodo y sorprendido.

La llamada aterradora

Según reportes de Milenio, la decisión de Elena de huir del altar fue influenciada por una llamada misteriosa y aterradora que recibió minutos antes de la ceremonia. Un hombre que había estado obsesionado con ella la amenazó, asegurándole que si se casaba con Clever, él sería asesinado. En sus propias palabras, el novio relató: “Si tú dices que sí, saliendo vamos a asesinar a tu marido, la muerte está segura para él”. Esta amenaza provocó que Elena se pusiera nerviosa y entrara en pánico justo antes de la boda.

La reacción de Clever

Clever Huayán, quien quedó en el altar, explicó que Elena contestó la llamada cinco minutos antes de la ceremonia, lo que la llevó a una crisis de nervios y estrés. Él comentó: “Quería arrojarse al vacío de un puente, corrió desesperadamente hasta allá, pero la alcanzamos a seis cuadras mientras gritaba que no me mataran, finalmente la convencimos de que no lo hiciera”. Esta situación extrema llevó a la pareja a vivir un momento de gran tensión y angustia.

La evolución de la historia

El video también muestra la evolución de la historia, desde el momento en que Elena corre por las calles, hasta un registro posterior donde se la ve celebrando en la fiesta. A pesar de la dramática situación, la novia parece haber encontrado un momento de alegría después de la crisis que vivió. Las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones sobre el incidente, con hashtags como #perdonenme, #perdonenmetodosnoacecto, #novia y #boda que reflejan la viralidad del suceso.