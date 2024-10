Eminem se prepara para ser abuelo tras el sorprendente anuncio de su hija Hailie

El rapero Eminem, conocido por su estilo musical intenso y su imagen fuerte, se encuentra en una nueva fase de su vida personal: la de convertirse en abuelo. Su hija Hailie Jade, de 28 años, ha anunciado que está esperando su primer hijo con su esposo, Evan McClintock. Este significativo momento fue revelado al final de un nuevo video musical titulado “Temporary”, donde se pueden ver grabaciones caseras de la infancia de Hailie. En uno de los momentos más conmovedores del video, que se presenta casi al final, Hailie sorprende a su padre al entregarle una camiseta de fútbol americano que dice “Grandpa” (abuelo), junto con una ecografía. Según la publicación de People, “a Eminem se le cae la mandíbula y abre los ojos mientras las lágrimas brotan de su rostro ante la feliz noticia”.

Este emocionante anuncio se produce poco después de que Hailie compartiera en Instagram imágenes de su boda, destacando un fin de semana lleno de amor y emotividad. Hailie y Evan se conocieron en la Universidad Estatal de Míchigan en 2016 y comenzaron su relación hace seis años. En febrero de 2023, Hailie compartió su compromiso, diciendo: “Resumen casual, 2.4.23, te amo @evanmcclintock11”. En su publicación, Hailie expresó: “Se derramaron muchas lágrimas de felicidad, hubo risas y sonrisas, y sentimos un profundo agradecimiento hacia toda la familia y amigos que viajaron para apoyarnos en este capítulo de nuestras vidas como marido y mujer”.

Además, en el podcast “Just Little Shady”, Hailie discutió cómo ha sido crecer siendo la hija de un ícono de la música, mencionando que, a pesar de la exposición única, siempre estuvo protegida. Evan, en el mismo espacio, recordó cómo pidió permiso para casarse con Hailie, diciendo: “Vi cómo bajabas las escaleras y me dije: ‘Tengo que hacerlo o no lo haré hoy'”.

Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers, ha mostrado su devoción hacia sus hijos, afirmando en una entrevista con Rolling Stone que dedicar tiempo a su familia era esencial y que tenía que equilibrar su rol como artista con el de padre. “Ser padre es definitivamente vivir una doble vida”, comentó, enfatizando el esfuerzo que hace para ser una figura presente en la vida de sus hijas, Alaina Scott y Stevie Laine, a quienes adoptó oficialmente en los años 2000. Alaina se casó con Matt Moeller en junio de 2023, un evento que Eminem acompañó en el altar, convirtiéndose en un profundo símbolo de unión familiar.

Por otro lado, Stevie Laine ha recorrido un camino diferente, explorando su identidad y revelando en 2021 que se identifica como una persona no binaria. Nació el 16 de abril de 2002, siendo hija de Kim, quien en ese momento estaba en una relación con Eric Hartter, y Eminem ha pasado por dos matrimonios. Cuando Eminem y Kim volvieron a estar juntos, la estrella de “8 Mile” legalmente adoptó a Hailie en 2005. Además, Eminem ha sido un gran apoyo para su familia, lo que quedó evidenciado cuando asistió a la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame en 2022. En el pasado, Eminem ha dejado claro en varias ocasiones el orgullo que siente por su hija, recalcando que se graduó con honores en la Universidad de Míchigan.