Erick Pulgar revela su conexión especial con Colo Colo en reciente entrevista

El futuro de Erick Pulgar en el fútbol chileno ha sido objeto de especulación, especialmente en relación a su posible regreso a la Universidad Católica o a Colo Colo. A pesar de los rumores que indicaban que el volante no estaba teniendo un buen desempeño en el Flamengo, Pulgar ha dejado claro que no tiene intenciones de regresar a Chile en el corto plazo. En declaraciones recientes, el seleccionado chileno afirmó: “No estamos hablando con ningún club chileno. No está en mis planes volver a jugar en Chile, por ahora”.

Situación actual en Flamengo

Erick Pulgar, quien actualmente juega en el Flamengo, ha enfatizado que su situación personal y profesional es estable. En este sentido, aclaró que “no estoy con ningún drama familiar, ni nada parecido. Por suerte, todos en mi familia y amigos estamos muy bien”. Esto sugiere que su enfoque está en continuar su carrera en el extranjero, lejos de las especulaciones sobre un regreso a su país natal.

Interacción con el streamer ByKing

Recientemente, en una conversación con el streamer ByKing, Pulgar abordó un tema que ha generado entusiasmo entre los aficionados de Colo Colo. Durante la charla, el streamer le comentó: “El hombre sabe que tiene que jugar en Colo Colo”, a lo que Pulgar respondió afirmativamente: “Sí. Si no, mi abuelo me va a penar toda la vida. Estoy cagado”. Esta respuesta ha alimentado las esperanzas de los hinchas del club, quienes ven en Pulgar una figura emblemática debido a su pasado en el fútbol chileno.

Vínculo con Colo Colo

A pesar de que Pulgar tuvo un paso significativo por la Universidad Católica entre 2014 y 2015, su conexión con Colo Colo parece ser fuerte. Hace un par de años, el mediocampista compartió en sus redes sociales una historia en la que se le veía jugando una pichanga con amigos, vistiendo una camiseta de los albos. Este gesto ha sido interpretado por muchos como un indicio de su afinidad con el club.