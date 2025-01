Trágico accidente en la Patagonia: un matrimonio de motoqueros enfrenta una dura realidad

Un trágico accidente en la Patagonia argentina cobró la vida de Mónica Silva y dejó a su esposo Carlos Espinoza hospitalizado tras un choque en moto.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió el 2 de enero, cuando la pareja, originaria de Concepción, viajaba en su motocicleta. Según la información proporcionada por la Segunda Comisaría de Río Grande de la Policía Provincial de Tierra del Fuego, el incidente se produjo cuando la moto Yamaha, modelo Tenere, colisionó contra una barrera de contención en la Ruta Nacional N°3, específicamente en el kilómetro 2.865, cerca de la Estancia San Luis. Al llegar los equipos de emergencia, Mónica Silva ya había fallecido, mientras que Carlos Espinoza fue encontrado inconsciente en el suelo y fue trasladado al Hospital de Río Grande para recibir atención médica.

Contexto del viaje

Mónica y Carlos, quienes llevaban 36 años de matrimonio y eran padres de dos hijos, habían planeado este viaje como parte de su pasión por las motocicletas. Carlos se había convertido en un entusiasta de las motos hace más de diez años y era miembro de un club de motoqueros en Concepción. Su hermana, Mónica Espinoza, compartió que la pareja había realizado varios viajes en el pasado, incluyendo uno a La Serena y otro al Valle del Elqui, pero siempre habían soñado con llegar al extremo sur de Argentina.

El 14 de diciembre de 2024, Carlos había compartido en Facebook una imagen que mostraba la ruta que planeaban seguir, que abarcaba 3.164 kilómetros desde Concepción hasta Ushuaia, cruzando por el Paso Tromen y pasando por localidades como Junín de los Andes, San Carlos de Bariloche y Río Gallegos. En su publicación, Carlos había expresado su entusiasmo por el viaje, escribiendo: “Preparando la ruta al fin del mundo mundial con minegra”.

Reacciones y estado de Carlos Espinoza

Quince días después de su publicación inicial, Carlos subió una foto junto a su esposa en Ushuaia, donde celebraron haber cumplido su sueño. En la imagen, se podía ver a la pareja con un letrero que indicaba la localidad de Ushuaia, y Carlos escribió: “Llegando al fin del mundo mundial y sin novedad, nuestro sueño cumplido con mi amorcito lindo. Me siento feliz en Ushuaia”. Sin embargo, la alegría del viaje se tornó en tragedia con el accidente.

Los médicos informaron que Carlos fue sometido a una intervención quirúrgica, aunque los resultados no fueron los esperados. La familia no ha recibido detalles específicos sobre su estado, ya que los médicos han indicado que no pueden proporcionar información a amigos, solo a familiares directos. Mónica Espinoza, la hermana de Carlos, mencionó que sus sobrinos se dirigían a Argentina para hacerse cargo de la situación.

Mónica también expresó su consternación por el accidente, afirmando: “Carlos nunca había tenido un accidente con la moto. Nunca. Esto es tremendo para nosotros”. La comunidad de motoqueros y amigos de la pareja se encuentra en estado de shock ante la noticia de este trágico suceso.