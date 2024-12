Chile marca hitos en ciencia y espacio: ¿qué avances se lograron en 2024?

En 2024, Chile ha sido testigo de importantes avances en el ámbito científico, especialmente en el sector espacial, destacando hitos que marcan un progreso significativo en la investigación y la tecnología del país.

Hitos científicos que marcaron Chile en 2024

1. Llegaron los primeros espejos del ELT

En enero de 2024, se recibieron los primeros segmentos del espejo óptico del Extremely Large Telescope (ELT) en Chile. Estas piezas son fundamentales para la construcción del espejo primario del telescopio más grande y potente del mundo, que se está erigiendo en el cerro Armazones, ubicado en el desierto de Atacama. Durante este año, la estructura del ELT ha alcanzado más del 50% de su avance, mientras que los 798 segmentos hexagonales de vidrio cerámico están siendo pulidos y perfeccionados por ingenieros del Observatorio Europeo Austral (ESO).

2. Inician las obras del primer Centro Espacial Nacional (CEN)

En abril de 2024, comenzaron las obras del primer Centro Espacial Nacional (CEN) de Chile, que se está construyendo en la comuna de Cerrillos, en la región Metropolitana. Este centro tiene como objetivo inaugurarse en 2025 y será el punto de partida para el lanzamiento de ocho satélites que conformarán la primera constelación satelital chilena en el espacio. Además, Chile está desarrollando el Programa Espacial Nacional, que utilizará datos satelitales para beneficiar diversas áreas, incluyendo la agricultura, la gestión de emergencias, el cambio climático, el tráfico, los desastres naturales y la planificación urbana.

3. La primera chilena en adjudicarse la beca 51 Pegasi B

En el ámbito de la astronomía, la astrónoma y divulgadora Teresa Paneque se convirtió en la primera chilena en recibir la prestigiosa beca 51 Pegasi B. Este beneficio postdoctoral es uno de los más relevantes en el campo de la astronomía en Estados Unidos, y Paneque fue seleccionada entre 130 postulantes, siendo una de las ocho beneficiarias.

4. Resuelto un enigma matemático

El Doctor en Matemáticas, Héctor Pastén, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, logró resolver un enigma matemático que había permanecido sin respuesta durante casi un siglo. Su investigación, titulada “The largest prime factor of n^2 + 1 and improvements on subexponential ABC”, fue publicada en la revista científica Inventiones Mathematicae. En ella, Pastén demostró resultados que conectan las estructuras multiplicativa y aditiva de los números enteros, lo que representa un avance significativo en la Teoría de Números.

5. La cámara más grande del mundo está en Chile

En mayo de 2024, llegó a Chile la cámara más grande del mundo, tras 20 años de desarrollo. Este dispositivo, conocido como Legacy of Space and Time o Legado del Espacio y Tiempo (LSST), será instalado en el Observatorio Vera C. Rubin, donde se dedicará a estudiar el cosmos. La cámara, que tiene un tamaño comparable al de un automóvil, es una pieza clave del telescopio en construcción Simonyi Survey, que comenzará a operar el próximo año.

6. La primera vacuna del mundo para esterilizar perros

El académico Leonardo Sáenz, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile (Favet), desarrolló la primera vacuna del mundo para esterilizar perros sin necesidad de realizar una castración quirúrgica. Este método es reversible y funciona tanto en perros machos como hembras. La vacuna se basa en la fusión de una proteína con la hormona gonadotropina (GnRH), lo que provoca una respuesta inmune que impide la reproducción de los animales.

7. Los bosques de la Patagonia son de los que más almacenan carbono en el mundo, según la NASA

Una misión de la NASA, en colaboración con científicos chilenos, determinó que los bosques de la Patagonia chilena son uno de los ecosistemas que más carbono almacenan a nivel global, con casi 100 toneladas por hectárea. Este trabajo conjunto reveló que la capacidad de los bosques siempreverdes para almacenar carbono es mucho más significativa de lo que se había estimado anteriormente. El estudio identificó áreas de la Patagonia con bosques siempreverdes antiguos que presentan una alta densidad de carbono almacenado, concluyendo que, en promedio, cada hectárea de estos bosques almacena 96 toneladas de carbono, superando en un 110,6% las cifras reportadas por el Instituto Forestal de Chile.

8. Chile firma los Acuerdos de Artemis

Finalmente, Chile realizó una firma histórica al unirse a los Acuerdos Artemis de la NASA, en el contexto de los futuros alunizajes. Estos acuerdos establecen directrices para regular la exploración y el uso pacífico del espacio, en el marco del programa Artemis, que tiene como objetivo enviar nuevamente humanos a la Luna en los próximos años y, posteriormente, a Marte. Los Acuerdos Artemis fueron establecidos en 2020 para fomentar la cooperación internacional en la exploración espacial y establecer normas comunes que aseguren un desarrollo seguro, sostenible y transparente.