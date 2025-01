Impactante accidente de Fabio Agostini en Palabra de Honor: ¿qué sucedió realmente en la competencia?

Un incidente ocurrido durante la grabación del programa Palabra de Honor ha dejado a Fabio Agostini, un participante español, con una lesión ocular que requirió atención médica. A fines de octubre, se filtró una fotografía de Agostini usando un parche en uno de sus ojos, lo que generó especulaciones sobre la gravedad de su lesión y su posible salida del reality show.

Detalles del accidente

En un adelanto publicado por Canal 13, se reveló que el accidente ocurrió mientras Agostini participaba en una competencia de salvación junto a su compañera, Anyella Grados. Durante la prueba, los participantes debían atravesar un obstáculo reducido utilizando elásticos mientras gateaban. En un momento crítico, Agostini se lanzó de espaldas al suelo para pasar por la barrera de manera horizontal, pero uno de los tensores le golpeó fuertemente en el ojo.

Reacciones inmediatas

El impacto fue tan severo que Agostini no pudo completar el recorrido y tuvo que retirarse de la prueba debido al intenso dolor. En medio de su malestar, se dirigió al personal de producción gritando: “Me explotó el ojo, tengo sangre, ¡como que no, si no veo nada!”. A medida que se alejaba, continuó expresando su angustia: “No veo nada hermano, estoy ciego”. Su compañera de competencia, Anyella Grados, le preguntó sobre su estado, a lo que Agostini respondió: “Me pegó un elástico en el ojo fuerte, no veo nada”.

Atención médica y diagnóstico

Posteriormente, en una conversación con otros participantes, Grados reveló que Agostini tenía la mitad del ojo sangrando. Las imágenes que fueron liberadas por el canal mostraron al modelo canario siendo atendido por personal médico. En un momento, Agostini describió su visión diciendo: “Está borroso, pero veo, pero como si tuviese neblina”.

Intervención quirúrgica

Según lo informado por Página 7, Agostini fue trasladado al hospital San Pablo en Lima, Perú, donde fue puesto bajo observación médica. Debido a la gravedad de su lesión ocular, se determinó que necesitaba someterse a una cirugía para tratar el daño sufrido en su ojo.