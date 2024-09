Aston Martin responde al ultimátum de Fernando Alonso antes del GP de Estados Unidos

Fernando Alonso exige a Aston Martin mejoras para el Gran Premio de Estados Unidos tras un rendimiento irregular en circuitos callejeros. ¿Logrará el cambio?

Fernando Alonso ha expresado su satisfacción con su desempeño en los circuitos urbanos tras haber logrado un sexto y un octavo lugar en Bakú y Marina Bay, respectivamente. Sin embargo, el piloto español es consciente de que su monoplaza, el AMR24, aún no ha alcanzado su máximo potencial. En este contexto, Alonso ha emitido un claro ultimátum a Aston Martin, instando a la escudería a implementar actualizaciones en el vehículo antes del Gran Premio de Estados Unidos.

A pesar de no sentirse completamente cómodo con el monoplaza, Alonso ha demostrado su habilidad al volante, sorprendiendo a muchos con su capacidad de manejo a los 43 años. Esto le ha permitido seguir acumulando puntos en el Campeonato. Ante esta situación, Aston Martin ha tomado nota de las inquietudes del piloto y ha confirmado que están trabajando en una actualización significativa para la próxima gira americana.

Fernando Alonso, quien es el piloto más veterano en la parrilla de la Fórmula 1, ha enfrentado desafíos físicos, como calambres, incluso durante entrevistas. A pesar de estas dificultades, ha logrado terminar las carreras en buena forma. Un hecho notable es que, en el Gran Premio de Singapur, se reveló que no había consumido líquidos durante la competencia, lo que sorprendió a muchos seguidores.

La próxima carrera de la Fórmula 1 se llevará a cabo en Austin, Texas, y los equipos tienen un plazo de tres semanas para afinar los detalles finales antes de viajar a Estados Unidos. Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha manifestado su optimismo al respecto, señalando que el tiempo de inactividad permitirá al equipo finalizar las actualizaciones necesarias. “Tenemos un parón largo que nos permite terminar todo y traer actualizaciones en las próximas carreras. Hay mejoras que vendrán pronto, así que se le puede decir a la gente que pronto espero que funcionen”, comentó Krack.

En cuanto al rendimiento de Aston Martin en la temporada, la escudería se posiciona como la quinta fuerza del campeonato. Krack también ha analizado los errores cometidos en las últimas actualizaciones del coche, tanto para Alonso como para su compañero Lance Stroll. Según él, las mejoras implementadas no han proporcionado el rendimiento esperado. “Las mejoras que hemos traído al coche no han sido suficientemente buenas, no nos han traído el rendimiento que queríamos. Hemos pasado mucho tiempo intentando entender, porque a veces se ve en el ‘pit lane’ que la gente trae nuevas piezas, y funcionan mejor en un área, peor en otra, y nosotros hemos sufrido desde el principio”, explicó el ingeniero luxemburgués.

Un aspecto que preocupa a Aston Martin es el rendimiento de Haas, que ha mostrado una notable mejora en sus monoplazas. En el Gran Premio de Singapur, Nico Hulkenberg logró un sorprendente sexto lugar, lo que dejó a muchos aficionados impresionados. A pesar de que no se esperaba que Haas terminara tan alto en la parrilla, el equipo se acercó a la pole position, quedando a solo seis décimas. Ayao Komatsu, jefe del equipo Haas, comentó en una entrevista que las mejoras en su VF-24 han generado preocupación tanto para Aston Martin como para Fernando Alonso, ya que fueron más rápidos durante el fin de semana en Marina Bay.