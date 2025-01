Franco Colapinto genera expectativa tras mensaje en redes sobre su futuro en la F1

Franco Colapinto ilusionó a todos los argentinos en la temporada 2024 de Fórmula 1. El piloto oriundo de Pilar comenzó el año como debutante de la F2 y aprovechó la oportunidad que le dio Williams para sumarse a la parrilla del Gran Circo en las últimas nueve carreras del año. Con un rendimiento sorprendente, llegó a sumar varios puntos en las primeras actuaciones y se posicionó como un gran candidato para los demás equipos. Si bien no pudo conseguir un asiento como titular para 2025, su padre dejó indicios en las redes sociales de que todo podría cambiar.



A pesar de las negociaciones con Red Bull y Alpine, Franco Colapinto se quedó sin lugar en la parrilla de la temporada 2025 de Fórmula 1. El corredor de 21 años estará atento a cualquier posibilidad de sumarse con el campeonato comenzado, pero no tiene nada asegurado. Sin embargo, cuando sus fanáticos se amigaban con la idea de no verlo en la grilla principal, su padre lanzó un fuerte mensaje en las redes sociales que los invitaba a soñar nuevamente. Minutos más tarde, lo borró.

La historia de Aníbal Colapinto que rápidamente borró

“Somos pocos los que ya sabemos todo… F1 2025“, escribió el padre de Franco Colapinto a través de su cuenta personal de Instagram. Aníbal acompañó el texto con una foto brindando con amigos y uno de ellos lleva una remera de Williams, lo que elevó aún más la ilusión de los seguidores del piloto argentino. Por el momento, no hay nada confirmado y Colapinto comenzaría la nueva temporada como corredor de reserva de la escudería de Grove.

Colapinto comenzaría el 2025 como reserva de Williams

Franco Colapinto los podría reemplazar: los pilotos que terminan su contrato en 2025. En el caso de que Franco Colapinto no sea parte de la parrilla en la temporada que está por comenzar, puede tener chances de reemplazar a alguno de los pilotos actuales de cara al 2026. Seis de los veinte competidores no tienen su futuro asegurado luego de 2025 y todo dependerá de su rendimiento en pista este año.

Dentro del grupo Red Bull, solo Max Verstappen tiene varios años de contrato. Liam Lawson, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda terminan su vínculo en diciembre y deberán ganarse su continuidad en la escudería austriaca. Jack Doohan en Alpine tampoco tiene asegurado su futuro y es uno de los que más deberá demostrar su talento. Finalmente, la dupla de pilotos de Mercedes solo tiene contrato por esta temporada.