Franco Parisi no descarta una nueva candidatura presidencial centrada en la lucha contra la delincuencia

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, ha manifestado que no descarta la posibilidad de postularse nuevamente a la presidencia de la República de Chile. Esta sería su tercera vez en la contienda presidencial, habiendo intentado anteriormente acceder al sillón de La Moneda en 2013 como candidato independiente y en 2021 representando al partido que él mismo fundó.

Posible candidatura y enfoque en la delincuencia

En una reciente entrevista con radio La Metro, Parisi comentó que su eventual campaña presidencial se centraría en la lucha contra la delincuencia. En este contexto, propuso una medida que ha generado controversia, la cual consiste en enviar a los delincuentes más peligrosos a cumplir sus penas en medio del océano.

El ex candidato explicó que ha recibido información de la empresa Asmar, que cuenta con personal capacitado de la Armada, indicando que no habría inconvenientes para acondicionar entre 5 y 10 barcos con capacidad para albergar entre 300 y 500 reos. “Nosotros tenemos una empresa buenísima que es Asmar, donde hay gente realmente capaz y que pertenece a la Armada, ellos me comentaron que no habría ningún problema para acondicionar entre 5 y 10 barcos para tener 300 hasta 500 reos por barcos”, afirmó Parisi durante la entrevista.

Propuesta de una isla para delincuentes

Además, Franco Parisi sugirió la creación de una “especie de isla cuidada por nuestros gendarmes” para albergar a los delincuentes más peligrosos. En sus declaraciones, mencionó que este tipo de medidas se implementan en otros países y que Chile, con su extensa costa, podría beneficiarse de esta estrategia. “Esto se ocupa en el mundo, en Chile nos sobra costa y mandar los más desgraciados, a los traficantes, a los del Tren de Aragua… yo no tendría de mandar los más malditos al Cabo de Hornos”, expresó.

La propuesta de Parisi se produce en un momento en que la principal candidata a la presidencia de Chile, Evelyn Matthei, enfrenta un cuestionado escenario político. Su enfoque en la delincuencia y las medidas drásticas que propone han generado un debate sobre la viabilidad y la ética de tales soluciones en el contexto actual del país.