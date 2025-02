Franco Parisi se postula nuevamente a La Moneda y critica a Evelyn Matthei por su designación y propuestas

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, ha manifestado su interés en postularse nuevamente a la presidencia de Chile, en medio de críticas hacia Evelyn Matthei. Parisi ha competido en dos ocasiones anteriores, primero en 2013 como candidato independiente y luego en 2021, respaldado por el partido que él mismo fundó.



Disposición a competir en primarias internas

En una reciente entrevista con CNN Chile, Parisi expresó su disposición a participar en primarias internas, a pesar de que actualmente no enfrenta competidores dentro de su partido, dado que el PDG carece de representación parlamentaria y no cuenta con alcaldes electos. “Yo estoy dispuesto a primarias internas de todas maneras, es una esencia del PDG, no existe nadie que tenga un puesto asegurado y hay que trabajar y hay que ganárselo”, afirmó.

Posibilidad de primarias con otros partidos

El Partido de la Gente no descarta la posibilidad de participar en primarias junto a otros conglomerados políticos, como Demócratas y Amarillos por Chile, aunque han descartado a Chile Vamos. Parisi ratificó esta postura y cuestionó la elección de Evelyn Matthei como candidata de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Críticas a Evelyn Matthei

Parisi no escatimó en críticas hacia Matthei, señalando que su grupo ha obstaculizado el proceso de primarias. “Respecto a Chile Vamos, la historia te condena. En el caso de doña Evelyn Matthei, su grupo se ha encargado de matar a las primarias y ha salido designada vía dedo”, expresó. A pesar de sus críticas, Parisi matizó sus comentarios, indicando que “si quieren conversar, nosotros estamos dispuestos”.

Cuestionamientos sobre el gasto fiscal

El economista también criticó a Matthei por su propuesta de reducir el gasto fiscal, señalando que su sueldo en la municipalidad de Providencia es de entre 8 y 10 millones de pesos, lo que considera exorbitante. “Nos dice ahora que hay que cuidar el gasto fiscal con un sueldo de 10 millones de pesos, entre 8 y 10 millones de pesos en Providencia, con sueldos en la municipalidad de Providencia exorbitantes con asesorías, y ahora me dice que hay que bajar el gasto fiscal, nosotros lo venimos diciendo desde el 2012”, concluyó.