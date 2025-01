Gabriel Boric califica al régimen de Maduro como “una dictadura” tras la detención de María Corina Machado

El presidente Gabriel Boric calificó al régimen de Nicolás Maduro como “una dictadura” tras la detención de la líder opositora María Corina Machado, quien había dejado la clandestinidad para participar en protestas en Venezuela. Boric expresó su preocupación por la situación crítica en el país sudamericano, especialmente en el contexto de la toma de mando que se llevaría a cabo al día siguiente.



Detención de María Corina Machado

Boric indicó que había recibido información sobre la detención de Machado, aunque no conocía los detalles de las condiciones en las que se encontraba. “Me han informado que en Venezuela hay situaciones muy críticas previo a lo que va a ser la toma de mando del día de mañana. Hay información de que habría sido detenida, retenida, desconozco en qué condiciones, la dirigente opositora María Corina Machado”, afirmó el mandatario.

La situación en Venezuela

El presidente Boric, que aún no estaba al tanto de la posterior liberación de Machado, subrayó que “no me puedo referir en detalle a esto, pero sí tengo una certeza. En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura, en una dictadura que además se robó las últimas elecciones y en Venezuela hoy día no hay libertad”.

Postura de Chile ante el régimen de Maduro

Ante esta situación, Boric defendió su decisión de retirar la representación diplomática de Chile en Venezuela, afirmando que “hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetuó el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él”.

Declaraciones sobre la dictadura

El presidente Boric, quien se identifica como una persona de izquierda, reiteró su postura al afirmar: “Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino”.

Llamado a la libertad de los presos políticos

Para concluir, el mandatario hizo un llamado a la libertad de los presos políticos que actualmente están siendo perseguidos en Venezuela, enfatizando la necesidad de apoyar a quienes luchan por la democracia en el país.