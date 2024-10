Gianella Marengo se libera y comparte su viaje hacia la aceptación de su cuerpo en redes sociales

Gianella Marengo comparte reflexiones sobre la autoaceptación y la liberación de su imagen personal tras años de inseguridades.

Gianella Marengo ha realizado una revelación en sus redes sociales, acompañada de una reflexión profunda sobre la decisión de mostrar su cuerpo en estas plataformas. La comunicadora ha compartido una imagen que forma parte de una de las sesiones fotográficas más atrevidas y sensuales que ha realizado hasta la fecha. En sus palabras, Marengo expresó: “No sé qué ha pasado en mí, sentía que mostrar era feo, que no se iba a ver bien, que las marcas iban a pensar mal de mí. Y todo este proceso fue post mis programas juveniles, donde sí mostré, donde sí lucía mi cuerpo, donde me sentía cómoda, quizás”.

La modelo también comentó sobre su experiencia personal, señalando que en el pasado intentó ajustarse a ciertos estereotipos con el fin de no “desperfilar” su imagen y así poder construir una carrera más estable, sin altibajos. Sin embargo, Marengo admitió: “hoy me aburrí”. En este contexto, reveló que no estaba satisfecha con el procedimiento de relleno de labios que se había realizado anteriormente.

Marengo enfatizó su deseo de sentirse auténtica y libre, afirmando: “me quiero sentir yo, soy independiente, autosuficiente y no tengo miedo. No dependo de nada ni de nadie. Siempre he hecho lo que he querido, pero ¿por qué me tapé por tantos años?”. Reconoció que muchas de sus seguidoras le habían comentado sobre su tendencia a ocultarse, y ella misma se dio cuenta de que había estado cubriendo más de lo que realmente deseaba. Aclaró que no se trata de desnudarse por completo, pero alentó a quienes se sientan cómodas a hacerlo: “si a usted le acomoda, hágalo, ese es mi consejo”.

En su publicación, Marengo compartió una foto que nunca había subido antes, describiéndola como “LA sesión de fotos que me he hecho más sexy, más destapada”. Aseguró que esta imagen es solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, afirmando: “soy joven, me siento hermosa, libre y resuelta. Voy con todo”.

Finalmente, Gianella Marengo agradeció a sus seguidoras por el apoyo recibido, expresando: “Las amo, gracias por todos los mensajes que han mandado. Y las invito a sentirse bien con lo que sea y con lo que tengan”.