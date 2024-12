Milei destituye a jefa de impuestos en medio de cambios fiscales para influencers

El Gobierno de Javier Milei realizó un cambio significativo en su administración al destituir a la titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Florencia Misrahi, y nombrar a Juan Pazo como su reemplazo. Esta decisión se enmarca dentro de una serie de despidos y cambios en el gabinete que han caracterizado el primer año de gestión de Milei.

Cambio en la dirección de ARCA

El decreto que oficializa la remoción de Misrahi fue publicado en el Boletín Oficial. Juan Pazo, quien anteriormente se desempeñaba como secretario de Coordinación de la Producción en el Ministerio de Economía, asumirá la dirección de ARCA, un organismo autárquico que depende de dicha cartera.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, comunicó a través de su cuenta de X (Twitter) que la decisión de destituir a Misrahi y a otros dos funcionarios se debió a la modificación del régimen tributario que afectaba a los streamers e influencers.

Modificación del régimen tributario

Según un comunicado oficial, la decisión de Florencia Misrahi de implementar un nuevo régimen tributario para los creadores de contenido, que implicaba que estos debían pagar impuestos, fue considerada como “tomada de manera inconsulta”. El gobierno de Milei ha afirmado que esta normativa será revertida de inmediato tras la salida de Misrahi.

Adorni enfatizó que “este Gobierno no va a perseguir a las nuevas formas de negocios digitales” y reafirmó el compromiso de trabajar en un régimen tributario simplificado. Además, se mencionó que la solución al déficit fiscal que ha afectado a la República Argentina durante décadas no radica en buscar nuevas formas de recaudación, sino en reducir el gasto público. Hasta el momento, el sector de los streamers e influencers no estaba claramente definido en la normativa tributaria argentina.

Otros cambios en el gabinete

La destitución de Misrahi se suma a una serie de cambios en el gabinete de Milei, que ha visto la remoción de cuatro ministros en su primer año de gestión. En octubre, Milei reemplazó a la canciller Diana Mondino por Gerardo Werthein, un veterinario y empresario, tras un voto a favor de Cuba en la ONU. Este cambio fue interpretado como un intento de alinear la política exterior de Argentina más estrechamente con los intereses de Estados Unidos e Israel.

En septiembre, el entonces ministro de Salud, Mario Russo, renunció y fue sustituido por Mario Lugones, quien ya tenía una relación cercana con el asesor presidencial Santiago Caputo. En mayo, Milei destituyó a su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, debido a diferencias en criterios y expectativas, reemplazándolo por Guillermo Francos, quien era el ministro del Interior.

El primer ministro en ser destituido fue Guillermo Ferraro, quien falleció el 4 de diciembre. Ferraro había sido responsable de la fiscalización del partido de Milei, pero fue desplazado en febrero, cuando se eliminó su cartera y sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Economía.

Estadísticas de despidos en el gobierno

En total, se han contabilizado 99 altos funcionarios que han sido destituidos en el primer año de gestión de Milei, incluyendo secretarios, subsecretarios y titulares de organismos públicos. Esto representa un promedio de un despido cada cuatro días, según el análisis del politólogo Pablo Salinas.