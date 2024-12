Sernac solicita arresto de representante legal por graves incumplimientos en inmobiliarias

Incumplimientos en plazos de entrega y falta de respuesta son los principales reclamos de consumidores contra inmobiliarias, lo que llevó al Sernac a solicitar detención del representante legal de Agroparcelas y Mundo Parcelas.

Reclamos de consumidores contra inmobiliarias

Los consumidores han presentado múltiples quejas en contra de un grupo de inmobiliarias, destacando problemas como incumplimientos de plazos de entrega, cambios en las especificaciones de los proyectos y la falta de respuestas a sus consultas. Estas quejas han llevado al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) a tomar medidas, incluyendo la solicitud de una orden de detención contra el representante legal de Agroparcelas y Mundo Parcelas.

Empresas involucradas

Las empresas que han sido objeto de reclamos son Inmobiliaria Costa del Sol, Agroparcelas, Agroparcelas Chile y Mundo Parcelas. Todas estas compañías comparten características similares, como el mismo rubro y un representante legal común, además de recibir quejas con patrones similares por parte de los consumidores.

Testimonios de consumidores

Los testimonios de los consumidores reflejan la gravedad de la situación. Un cliente mencionó: “Realicé la reserva compra venta de una parcela en San Francisco de Mostazal, la entrega debería haber sido a fines de febrero de 2024, lo cual no cumplieron. Al consultar por la demora no responden por correo o teléfono”. Otro consumidor expresó: “Firmé una promesa de compraventa de una parcela, la entrega del proyecto era a finales de agosto de 2023, como no cumplieron en el plazo, pedí la devolución del dinero ya que no quise firmar una prórroga a la que no estaba de acuerdo, dieron como plazo 15 días para ponerse en contacto y hacer la devolución del dinero, sin embargo no contestan y no hay respuestas”.

Acciones del Sernac

Debido a la gravedad de los incumplimientos reportados, el Sernac citó a declarar al representante legal de las inmobiliarias mencionadas. El objetivo de esta citación era que el representante explicara los motivos de los incumplimientos y las soluciones que se ofrecerían a los consumidores afectados. Sin embargo, el representante legal no se presentó en la fecha indicada y tampoco envió una justificación por su ausencia.

Solicitud de orden de arresto

Ante esta situación, el Sernac presentó una solicitud de orden de arresto ante el 2° Juzgado de Policía Local de Santiago. Esta medida tiene como finalidad obligar al representante legal a comparecer ante el Servicio en relación con la investigación en curso. La Ley del Consumidor otorga al Sernac la facultad de citar obligatoriamente a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas, con el fin de obtener información detallada sobre situaciones de consumo.

Consecuencias de la falta de comparecencia

Si los representantes legales no se presentan a declarar, el Sernac puede tomar las acciones pertinentes, incluyendo la solicitud de arresto a la justicia a través del Juzgado de Policía Local, tal como ha sucedido en este caso.