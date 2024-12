Los secretos detrás del icónico papel de Jim Carrey en “El Grinch” revelados

La película El Grinch, estrenada hace 24 años, continúa siendo una de las producciones más vistas durante la temporada navideña. Esta historia, que se ha convertido en un clásico, se basa en el libro infantil ¡Cómo robó la Navidad!, publicado en 1957 por Dr. Seuss. La adaptación cinematográfica reunió a un talentoso elenco para su versión en acción real. Tras realizar múltiples audiciones con actores de renombre en Hollywood, el papel principal fue asignado a Jim Carrey, quien es conocido por su estilo de comedia física, un ingrediente esencial en muchas de sus producciones, como Ace Ventura y La máscara.

Sin embargo, Carrey enfrentó un desafío adicional al tener que llevar un pesado traje que lo asemejaba a la criatura verde. En una entrevista con el programa Graham Norton de la BBC, Carrey reveló que tuvo que recibir ayuda especial para soportar el vestuario. “Literalmente, me enterraban vivo en maquillaje todos los días. En el primer día fueron ocho horas y media”, comentó. “Y le dije a Ron Howard [el director] que no podía hacer la película”. Para salvar el rodaje, el productor Brian Glazer decidió contratar a un especialista en torturas, cuyo trabajo era enseñarle a Carrey cómo sobrellevar la situación. “Entonces, así es como sobreviví”, explicó.

Las recomendaciones para Carrey variaban desde comer todo lo que viera hasta encender la televisión, donde alguien le pegaba en la cabeza o le hacía fumar cigarrillos tanto como pudiera. “Así que, yo, este Grinch, me sentaba y fumaba. Había una boquilla enorme y el pelo falso se quemaba”, relató. El proceso fue descrito como “horrible”, pero Carrey tenía en mente que todo era “para niños”.

Es importante destacar que los ciudadanos de Villa Quién también recibieron una instrucción singular para aprender a comportarse como sus personajes. Los extras asistieron a una Escuela Quién para adaptar sus manerismos a sus roles. En el detrás de escena del film, se aprecia que el mismo director intentó ponerse los zapatos de los personajes, lo que le permitió experimentar la confusión de ser un Grinch. Bryce Dallas Howard, quien tenía 19 años en ese momento, hizo un cameo como ciudadana, luciendo como uno de estos personajes.

El departamento de vestuario del film fue reconocido con un premio Óscar en la ceremonia del año 2001. El artista Kazuhiro Tsuji utilizó un método cruel para el maquillaje. Al parecer, Carrey tomó su papel demasiado en serio y practicó un método conocido en el teatro y cine, donde los intérpretes transforman sus rutinas y comportamientos para conectar mejor con su personaje ficticio. “Una vez en el set, portaba un mal mundo desde el principio de la producción hasta el final”, comentó Tsuji. “Después de semanas, solo pudimos terminar tres días porque de repente desaparecía y cuando volvía, estaba destrozado. No rodamos nada”.

Un día, Carrey levantó una silla y reclamó que se utilizara un color distinto para su barbilla, defendiendo su postura. “Me dice: ‘Arréglalo’. Y bueno, sabes, ‘arreglé’”, sostuvo. Finalmente, se reunió con los productores para solucionar el problema que solo estaba retrasando el rodaje. Durante una semana, Carrey estuvo ausente y, frente a su comportamiento, lamentó su actitud hacia el equipo. “Volví en condiciones”, señaló el maquillista. “Estaba hablando con mis amigos, y me dijeron: ‘Deberías pedir un aumento antes de volver’. Yo quería hacerlo, pero era un poco desagradable. Entonces, se me ocurrió la idea: ¿Qué tal si les pido que me ayuden a conseguir una Green Card?”. Así, mantuvo una línea sobre su temperamento, aunque los problemas de este tipo volvieron a repetirse al final de la producción.

Taylor Momsen, quien interpretó a Cindy Lou Who, saltó a la fama a los seis años tras su papel en la película. La pequeña adora la festividad y cree que el sentido de la Navidad se está perdiendo en la comunidad. Por esta razón, se siente marginada socialmente, pero logra entablar amistad con el Grinch, quien realmente no es malo, sino que nunca ha comprendido cómo lucir o actuar diferente.

Cabe resaltar que originalmente, el cortometraje Grinch: un cuento animado fue prácticamente un proyecto para bebés, ya que tiene años. Posteriormente, Momsen co-protagonizó junto a otros en Hansel & Gretel, Saving Shiloh y Underdog. Su siguiente gran papel fue como Jenny Humphrey en la exitosa serie Gossip Girl, donde se convirtió en un personaje regular en la tercera temporada, debido a que tenía compromisos con su banda The Pretty Reckless, formada en 2009. Actualmente, a sus 31 años, está completamente enfocada en su carrera musical. A mediados de este año, un video viral mostró a Momsen mordiendo un murciélago durante un concierto de AC/DC en España. La vocalista exclamó que el incidente fue sorprendente, pero luego aclaró en Instagram que se encontraba bien de salud: “Él es lindo, pero sí, me mordió… tendré que recibir vacunas contra la rabia en las próximas semanas”. Gracias al personal del hospital, apodó el incidente como #batgirl y se convirtió en noticia en los medios locales esa mañana.