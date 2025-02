Harold Mayne-Nicholls evalúa su futuro político y no descarta postular a la presidencia en 2025

El exdirector general de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, estaría considerando la posibilidad de postular a la presidencia en las próximas elecciones para suceder a Gabriel Boric en La Moneda.

Intensificación de la actividad política

En las últimas semanas, Mayne-Nicholls ha incrementado su presencia a nivel nacional, llevando a cabo reuniones con diversas autoridades y participando en distintos encuentros públicos. Este aumento en su actividad política ha generado especulaciones sobre sus intenciones futuras en el ámbito político.

Ofrecimientos y candidaturas

Recientemente, Harold Mayne-Nicholls ha recibido propuestas para postular al Senado, una opción que no descarta. Sin embargo, según el medio La Tercera, su principal interés radica en una candidatura presidencial, especialmente en un contexto donde el sector de centroizquierda aún no cuenta con un candidato que tenga un amplio respaldo y en el que él se sentiría más representado.

En relación a su futuro político, Mayne-Nicholls ha declarado que aún no ha tomado una decisión definitiva, aunque ha manifestado que no descarta ninguna posibilidad. En sus propias palabras, “No me cierro a nada”, indicó en la misma publicación.

Charlas y exposiciones

Harold Mayne-Nicholls ha estado recorriendo diversas ciudades del país, dictando charlas, como la exposición titulada “El Poder de la Resiliencia”, organizada por Women in Mining Chile (WIM), que reunió a cerca de un centenar de mujeres vinculadas a la minería.

Durante estas presentaciones, ha utilizado el eslogan “El Chile que sueño”, en el cual aborda diversas problemáticas que afectan a los chilenos, tales como las listas de espera en salud y el acceso a medicamentos.

En estas instancias, Mayne-Nicholls ha realizado un repaso por los programas de su fundación, Ganamos Todos, compartiendo sus experiencias con figuras reconocidas como Marcelo Bielsa, así como con líderes internacionales como Nelson Mandela, Boris Johnson y Vladimir Putin.