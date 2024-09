Harvey Alter, Premio Nobel, se une a la Academia Nacional de Medicina ¿Qué significa esto?

Harvey Alter, Premio Nobel y virólogo, se convierte en Miembro Honorario Extranjero de la Academia Nacional de Medicina, destacando su labor en la hepatitis C.

La Academia Nacional de Medicina ha otorgado el título de Miembro Honorario Extranjero al destacado virólogo estadounidense Harvey Alter, quien es reconocido por haber sido galardonado con el Premio Nobel de Fisiología en el año 2020. Este reconocimiento se llevó a cabo en un evento celebrado en el Aula Magna de la institución, donde Alter, descubridor del virus que causa la hepatitis C (VHC), recibió una medalla y un diploma que lo distinguen, entregados por el presidente de la ANM, el doctor Miguel Podestá. Con este nombramiento, Alter se convierte en el decimotercer profesional de otro país en alcanzar esta máxima distinción otorgada por la Academia.

Durante la ceremonia, Juan Antonio Mazzei, expresidente de la ANM y responsable de la presentación del experto, expresó: “Es un honor y un privilegio que sea un nuevo miembro honorario de la Medicina, una institución que fue fundada en 1822 y que tiene más de 200 años de existencia”. Mazzei también destacó que Alter ha recibido innumerables distinciones a lo largo de su carrera, y añadió: “Podemos decir que se siente agradecido, pero la verdad es que nosotros somos los agradecidos y honrados de contar con esta eminencia en la medicina”.

Alter, a sus 89 años, ha dedicado 50 de ellos al estudio del VHC y manifestó su optimismo respecto a la posibilidad de eliminar este virus a nivel global. En su explicación, subrayó que un factor clave para lograrlo es la identificación y tratamiento de millones de personas que desconocen que son portadoras del virus, lo cual puede derivar en cirrosis o incluso cáncer hepático. Además, mencionó que existe una gran oportunidad para curar a todos los enfermos del mundo, ya que actualmente se encuentra trabajando junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Coalición para la Eliminación de la Hepatitis C. Alter afirmó: “Ahora, el problema es hallar el medicamento preciso para cada enfermo. El detectar a los pacientes es saber quiénes son los silenciosos y llegar a tiempo a ellos para salvarles la vida”.

En relación a la prevalencia del virus, Alter indicó que “mucha gente no sabe que tiene hepatitis C. Por eso, el desafío de esta enfermedad silenciosa puede derivar en cirrosis del hígado en 20 a 30 años. Las personas pueden recibir un tratamiento efectivo y curarse. Si bien hoy la mayoría han sido tratados con las nuevas drogas, hay un 40% en el mundo que no lo sabe. En África, las tasas de infección siguen siendo altas”. Alter enfatizó la importancia de encontrar a esos portadores y utilizar los nuevos medicamentos para curarlos, destacando que “esto es muy importante, ya que cada vez que curas a alguien, evitas que transmita el virus a otra persona. Así, se genera un doble beneficio poderoso, especialmente entre los consumidores de drogas inyectables, porque contagian mucho al compartir agujas”.

En cuanto a modelos exitosos de tratamiento, Alter mencionó el caso de Egipto, donde había una alta prevalencia de la enfermedad. “El gobierno egipcio decidió reducir el costo de los medicamentos para toda la población que los necesitara. Se acercaron a la empresa Gilead, que posee la patente del medicamento eficaz para tratar la hepatitis C, y les preguntaron: ‘Sabemos que tienes la patente. ¿Podemos eludirla y fabricar nuestro propio medicamento?’. Les permitieron hacerlo, y así, en lugar de costar 24.000 dólares en Estados Unidos, lo fabricaron por 3. Vendieron 10 y fabricaron sus propios medicamentos localmente, calculando que podían afrontar esa suma de dinero para 60 personas. Establecieron lugares donde podían realizar pruebas de detección y, en el transcurso de unos cuatro meses, encontraron a 2 que dieron positivo. Los curaron a todos”, explicó Alter, quien considera este un modelo a seguir.

Para implementar un plan de tratamiento efectivo, Alter destacó la necesidad de que los medicamentos sean suficientemente baratos. “Como las empresas ganan al identificar y tratar a los pacientes, yo creo que estarían dispuestas a bajar los precios de forma considerable. Lo difícil es la prueba de detección. ¿Cómo establecer suficientes instalaciones para evaluar mediante una pequeña punción en el dedo y sacar una gota de sangre para analizar? Se puede medir los anticuerpos y, al mismo tiempo, obtener resultados en menos de una hora. Esto permite que el paciente pueda recibir la medicación y, en un plazo de 8 a 12 semanas, esté curado, tomando una pastilla al día. Así de simple. Con esto se evitan los costos de tratamientos para el cáncer, trasplantes e internaciones prolongadas. Hay que pensar en una política de salud efectiva y duradera. Se salvan vidas y también dólares. Todo cierra”, afirmó.

Alter también se refirió a los desafíos virales que enfrenta el mundo en la actualidad, mencionando varios, como el COVID-19, la viruela del mono y la influenza aviar, así como enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el zika. “Además, hay virus que son resistentes y mutan fácilmente. Sin embargo, algo positivo que surgió del COVID fue la idea completamente nueva de las vacunas de ARN, que han tenido distintas modificaciones y adaptaciones a las cepas del virus a lo largo del año. Esto ha sido increíble para prevenir muertes y evitar hospitalizaciones graves”, comentó.

En relación a la lucha contra el dengue, Alter destacó la importancia de prestar atención al calentamiento global, que está empeorando la situación al permitir que los mosquitos se desplacen más. “Yo llamo a esto jeringas voladoras. Llevan su propia jeringuilla y te inyectan. Es fundamental controlar los recipientes de agua donde ponen sus huevos y se reproducen. También existen técnicas para crear mosquitos en laboratorio, liberarlos y controlar su población”, explicó.

Al finalizar la entrevista, y antes de convertirse en miembro de la ANM, Alter devolvió elogios al país, expresando que “es un placer recibir este reconocimiento en Argentina”. También mencionó que ha conocido a muchos argentinos increíbles en el ámbito de las enfermedades hepáticas e infecciosas, y que hay buenos recursos que necesitan respaldo para poder salvar vidas.