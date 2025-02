Herpes labial: incómodos brotes y la búsqueda de un tratamiento efectivo sin cura definitiva

Los herpes labiales, comúnmente conocidos como “fuegos”, son lesiones que pueden resultar tanto incómodas como dolorosas. Además de su molestia física, su apariencia puede ser estéticamente desagradable, y cubrirlos puede ser una tarea complicada. Algunas personas experimentan brotes recurrentes, llegando a tener varios episodios al año, y a menudo se ven obligadas a esperar a que estas lesiones revienten, se sequen y finalmente desaparezcan.

¿Qué causa los herpes labiales?

Según la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, los herpes labiales son provocados por un virus altamente contagioso conocido como herpes simple (VHS). Este virus se clasifica en dos tipos: el primero, que se denomina oral o labial, y el segundo, que afecta el área genital.

Modos de contagio

El Centro de Salud Mayo Clinic, reconocido por su enfoque en especialidades médicas e investigaciones, señala que la forma más común de transmisión del virus es a través de los besos. Sin embargo, el contagio también puede ocurrir si una persona infectada comparte utensilios, como vasos o bebidas, con otra persona.

¿Es posible eliminar los herpes labiales?

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes sufren de herpes labial es si es posible erradicar el virus. La creencia popular sostiene que una vez que se presenta, es probable que vuelva a aparecer. En este sentido, la dermatóloga Cindy Wassef, del Hospital Universitario Robert Wood Johnson en Somerset, Nueva Jersey, declaró al The New York Times que “el VHS-1 es una infección crónica (…) En estos momentos, no existe cura”.

Tratamientos disponibles

A pesar de la falta de una cura definitiva, existen tratamientos que pueden ayudar a manejar los síntomas. Aunque los herpes labiales tienden a desaparecer en el transcurso de una semana, los profesionales de la salud suelen prescribir medicamentos antivirales orales, como el aciclovir, que requieren receta médica.

El Dr. Dean Blumberg, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas en UC Davis Health, enfatizó que es recomendable iniciar el tratamiento antiviral lo más pronto posible, especialmente al notar los primeros síntomas, que comúnmente incluyen hormigueo o sensibilidad en la boca.

La profesora Christine Johnston, especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, añadió que el uso oportuno de antivirales puede no solo reducir el dolor, sino también acelerar el proceso de curación y, en algunos casos, prevenir la formación del bulto.

Además de los antivirales recetados, existen tratamientos tópicos de venta libre que contienen docosanol como principio activo. Sin embargo, los profesionales de la salud no suelen recomendar estos tratamientos, ya que su eficacia es inferior a la de los antivirales.

Tratamiento para brotes frecuentes

En situaciones donde una persona experimenta más de seis brotes al año, es posible que el médico sugiera una terapia antivírica supresora. Este enfoque tiene como objetivo reducir la frecuencia, gravedad y duración de los episodios de herpes labial.