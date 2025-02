Abogado de Isabel Allende pide rechazo a requerimientos de destitución por fallida compra de casa de Salvador Allende

La senadora Isabel Allende se encuentra en el centro de un proceso legal tras la presentación de un requerimiento que busca su destitución. Su abogado, Gabriel Osorio, ha respondido ante el Tribunal Constitucional (TC) con un documento de 47 páginas en el que solicita el “completo rechazo” de las acusaciones formuladas por los partidos Chile Vamos y Partido Republicano, relacionadas con la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

Contexto del requerimiento

El requerimiento en cuestión fue admitido por el Tribunal Constitucional y se basa en la supuesta irregularidad en la gestión de la senadora Allende respecto a la compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Este proceso se inició tras la presentación de las solicitudes por parte de los mencionados partidos políticos, que se llevaron a cabo a mediados de enero, específicamente los días 13 y 15.

Argumentos de la defensa

En su respuesta, el abogado Gabriel Osorio argumenta que las acusaciones se fundamentan en hechos que han sido “erróneamente” interpretados. Osorio explica que, aunque hubo intentos de adquirir la propiedad, el acuerdo no se concretó y, por lo tanto, no se utilizaron fondos públicos en la transacción. Esto implica que no existió un contrato formal entre la senadora Allende y el Estado.

Además, el abogado señala que no se han presentado las pruebas necesarias que sustenten las acusaciones en contra de la senadora. En este sentido, Osorio ha solicitado que se oficie a seis entidades del Estado para la recopilación de información adicional que pueda esclarecer la situación.

Falta de diligencias probatorias

Como parte de su argumentación, Gabriel Osorio también ha destacado que en los requerimientos presentados por los diputados no se especificaron las diligencias probatorias que se pretenden utilizar para acreditar los hechos que se invocan. Esta falta de claridad en las pruebas es un punto que su defensa considera crucial para el rechazo de las acusaciones.

La situación legal de la senadora Isabel Allende continúa desarrollándose en el marco de este proceso, mientras su abogado trabaja en la defensa de su posición ante el Tribunal Constitucional.