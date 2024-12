Isapres anuncian mejoras en planes de devolución tras reuniones con Superintendente de Salud

La Superintendencia de Salud, bajo la dirección de Víctor Torres, ha anunciado mejoras significativas en los planes de devolución de dineros que las Isapres deben a sus afiliados por cobros indebidos. Esta información fue divulgada el pasado viernes, tras las reuniones mantenidas el lunes anterior con representantes de las Isapres. Torres destacó que “esta es una muy buena noticia porque hay una mejora en los planes que originalmente habían dado a conocer las Isapres a sus afiliados y que hemos logrado luego de las reuniones que sostuvimos con cada una de estas instituciones, donde revisamos los indicadores económicos.”

Detalles de las reuniones y los planes de devolución

Las Isapres presentaron sus Planes de Pago y Adecuación (PPA) a la Superintendencia en julio, basándose en los resultados financieros de los primeros meses del año, que mostraron un desempeño negativo. A partir de estos resultados, las Isapres elaboraron un proceso de devolución que fue comunicado a sus afiliados a finales de noviembre. Torres aclaró que “siempre dijimos que los montos y plazos del proceso de devolución eran dinámicos e iban a depender de la situación financiera y flujos de recursos que tuviera las Isapres.”

Con la disponibilidad de los estados financieros más recientes, que reflejan mejoras en los ingresos de estas instituciones, se acordó en la reunión de esta semana una mejora en los plazos y montos de las devoluciones, que serán comunicados a los afiliados en el futuro cercano. Torres también mencionó que “la Superintendencia de Salud seguirá reuniéndose periódicamente con las Isapres para analizar sus estados financieros con el fin de lograr que estas instituciones devuelvan lo adeudado a sus afiliados de mejor manera y en forma justa y oportuna, protegiendo sus derechos en salud y asegurando su estabilidad financiera y que cumplan con las normas establecidas por la ley Corta.”

Especificaciones de las mejoras en las devoluciones

El detalle de las mejoras en los planes de devolución incluye varias medidas específicas:

– Se realizará una devolución en una sola cuota para todas las personas cuya deuda total sea igual o inferior a $120.000 (ciento veinte mil pesos). Este grupo incluye a 12.962 personas, lo que representa un monto total de devolución anticipada de $722.040.464, que se concretará en enero de 2025, depositándose en las cuentas corrientes de excedentes abiertas para este propósito.

– También se contempla la devolución en una sola cuota en enero de 2025 para aquellos afiliados y ex afiliados que deban un monto menor o igual a $120.000, beneficiando a aproximadamente 8.512 personas adicionales a las que ya se beneficiaron con la medida implementada en diciembre de 2024, que incluía cuotas menores a $500.

– Se ha decidido acelerar el pago de las cuotas para deudas de hasta $120.000, permitiendo que los afiliados y ex afiliados en esta situación reciban el total del monto adeudado en una sola cuota durante enero de 2025. Esto beneficiará a un total de 16.025 cotizantes y ex cotizantes de la Isapre.

– Se implementará una restitución anticipada para todos los afiliados y ex afiliados que tengan un monto a restituir igual o menor a UF 10,71 (casi $411.000 al día de hoy), que suman 19.056 casos, representando el 33,3% del total de devoluciones a realizar. Este beneficio permitirá que el monto completo a restituir esté disponible en la cuenta 2 de excedentes en dos cuotas consecutivas: una primera cuota en diciembre de 2024 y una segunda cuota con el saldo remanente el 10 de enero de 2025.

– Se prevé un pago en diciembre de 2024 de una cuota por un monto de $40.000 (o el monto total de la restitución si es menor), que se entregará al 98% de los acreedores.

– También se contempla un pago anticipado para acreedores con deudas entre $40.000 y $115.000 en diciembre de 2024, así como la evaluación de una tercera medida para ofrecer prepago a acreedores con deudas de hasta $550.000 en el primer trimestre de 2025.

– Se realizará un pago en diciembre de 2024 de una cuota mínima por un monto de $24.000 (o el monto total de la restitución si es menor), que se entregará al 95% de los acreedores.

– Se evaluará también un prepago para acreedores con deudas de hasta $550.000 en el primer trimestre de 2025.