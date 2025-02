ISP alerta sobre riesgo de mousse capilar que no cumple con estándares de seguridad y ordena su retiro

El Instituto de Salud Pública (ISP) ha emitido una alerta y ha ordenado el retiro del mercado de un producto capilar utilizado para modelar y fijar peinados. Según la información proporcionada por la entidad, el producto en cuestión no cuenta con la fórmula autorizada en su inscripción de registro. “Al no cumplir con los requisitos establecidos, el mousse no asegura la calidad, seguridad ni los efectos esperados por los consumidores, lo que implica un riesgo para quienes lo utilicen”, indicó el ISP a través de un comunicado.

Instrucciones para los consumidores

Debido a esta situación, las autoridades han instado a los compradores de los lotes afectados a que dejen de usar el producto y lo desechen de manera inmediata.

Detalles del producto retirado

El producto capilar que ha sido objeto de esta alerta es el Mousse Capilar Fuerte Kesling. A continuación, se detallan sus características:

Tipo de Retiro: Instruido

Instruido N° de Inscripción: N°590/04

N°590/04 Denominación del Producto: Mousse Capilar Fuerte Kesling

Mousse Capilar Fuerte Kesling Finalidad Cosmética: Espuma que ayuda a mantener y moldear el peinado

Espuma que ayuda a mantener y moldear el peinado Presentación: Espuma en envase spray de 165 y 330 mL

Espuma en envase spray de 165 y 330 mL Series/Lotes: 2207265, 2207264-1 y 2411948

2207265, 2207264-1 y 2411948 Fecha de vencimiento: 07/25, 07/25 y 11/27

07/25, 07/25 y 11/27 Titular del Registro Sanitario: Aero Spray y Compañía Limitada

Proceso de devolución

Según lo indicado por el ISP, aquellas personas que hayan adquirido alguno de los lotes afectados deben dejar de usar el producto y desecharlo. En caso de que ya se haya utilizado y se presenten problemas de salud, se debe realizar una notificación mediante el formulario de “Notificación de Reacción Adversa a Cosméticos”, disponible en el sitio web del ISP, en la sección “Notificación de Reacciones Adversas a Cosméticos (RAC)”.