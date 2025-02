Delincuentes armados asaltan minimarket en Maipú, pero víctimas logran defenderse con valentía

Un grupo de delincuentes armados con cuchillos atacó a dos mujeres en un minimarket de Maipú, durante un intento de robo que ocurrió el jueves por la tarde.

Detalles del ataque en el minimarket

El incidente tuvo lugar pasadas las 17 horas en un local ubicado en la calle Tres Poniente, donde al menos seis sujetos ingresaron con la intención de robar el dinero recaudado. Las víctimas, dos mujeres que se encontraban atendiendo el minimarket, fueron amenazadas en múltiples ocasiones por los delincuentes, quienes utilizaron la violencia física, propinando golpes y tirones de pelo.

Resistencia de las víctimas

A pesar de la situación de peligro, las mujeres se defendieron con valentía. Una de ellas, Gloria, quien es la dueña del local, relató su experiencia: “Yo me defendí, fue un susto, pero me defendí. Yo no iba a entregar mi negocio así no más, no iba a soltar mis cosas ni nada”. En los videos del ataque, se puede observar cómo Gloria es agredida por los delincuentes.

Gloria continuó describiendo el momento del asalto: “Fue tan rápido… Vi a dos hombres encima mío, se tiraron para acá y nos dijeron tranquilas. Y eso fue todo lo que vi. Él se tiró de guata a la caja y yo me defendí, y lo empecé a empujar, le tiré todo lo que pillé. Le tirábamos los tarros, gritábamos”.

Amenazas de los delincuentes

Durante el ataque, uno de los delincuentes amenazó a Gloria, diciéndole que la iba a matar y que le enterraría el cuchillo. Ante esta amenaza, ella respondió: ‘mátame, total, tú eres el que se irá preso’. A pesar de la violencia y el miedo, las mujeres lograron hacer frente a los asaltantes, quienes, ante los gritos y la resistencia, se vieron obligados a huir del lugar.

Gloria expresó su preocupación tras el incidente, mencionando que ahora teme que los delincuentes regresen: ‘Ahora tengo miedo que vuelvan, hagan algo… no se la pudieron con dos viejas’. Este ataque resalta la creciente preocupación por la seguridad en los comercios y la valentía de quienes se ven obligados a defender sus negocios frente a la delincuencia.