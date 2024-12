Jim Carrey revela las razones detrás de su esperado regreso al cine tras su retiro temporal

El actor y comediante canadiense Jim Carrey ha vuelto a captar la atención del público con su regreso a la industria del entretenimiento. Reconocido por sus papeles en películas como La Máscara y El Show de Truman, el intérprete ha sido una figura destacada en Hollywood durante décadas. Sin embargo, en 2022 anunció un retiro temporal, citando la necesidad de descanso y el deseo de apartarse del ojo público. Durante una reciente entrevista con E! News y The Associated Press (AP), el protagonista explicó que su alejamiento fue una decisión personal motivada por la saturación de su vida pública. “Valoro también salir de la vista pública”, afirmó el actor. Esta pausa le permitió reflexionar sobre su carrera y evaluar las próximas etapas de su trayectoria profesional.

Regreso a la pantalla grande

El humorista ha confirmado su regreso a la pantalla grande, impulsado en parte por razones económicas y la posibilidad de nuevos proyectos desafiantes. Su participación en Sonic the Hedgehog 3 marca su retorno, retomando el papel de Dr. Robotnik, un personaje que ha interpretado con éxito desde el lanzamiento de la franquicia. En 2022, el artista reveló a Access su intención de retirarse después del estreno de Sonic the Hedgehog 2. En esa entrevista, indicó que se sentía satisfecho con su carrera. “He hecho suficiente. Soy suficiente”, declaró en ese momento. Mencionó que era una decisión seria, pero dejó abierta la puerta a futuros proyectos si estos parecían interesantes. “Si los ángeles me traen un guion que está escrito en tinta dorada, quizás continúe”, agregó.

Motivos del retorno

Las razones que impulsaron su retorno a la gran pantalla han sido motivadas por cuestiones financieras. En una conversación, admitió: “Compré muchas cosas y necesito dinero”. Señaló que su regreso responde al interés de interpretar personajes. “Regresé porque puedo ser un genio, aunque sea un poco exagerado”, dijo a AP. La franquicia de Sonic lo ha mantenido presente en el mercado cinematográfico. La primera entrega, estrenada en 2020, recaudó más de 300 millones de dólares en taquilla global, según datos de Box Office Mojo, y la secuela lanzada obtuvo buenos resultados, consolidándose como clave dentro de la industria, con un tercer filme previsto para 2024.

Nuevas perspectivas tras el alejamiento

Tras alejarse del cine, Carrey ha podido apreciar de manera diferente la industria. “Cuando te alejas de algo, incluso si es algo que amas, obtienes una nueva apreciación”, comentó, reflexionando sobre la relevancia de sus trabajos pasados. Mencionó que ‘El Grinch’ se transmite cada año y siente que, al pensar en ello, “las familias están reunidas y cuando los niños crezcan, verán la película”. La película How the Grinch Stole Christmas, lanzada en 2000, ha mantenido su popularidad como una producción navideña clásica que abarca décadas, junto a destacados comedias y dramas.

Además de sus éxitos comerciales, Carrey ha recibido reconocimientos por sus actuaciones en Man on the Moon y Eternal Sunshine of the Spotless Mind. De acuerdo a IMDb, ha ganado dos premios Globo de Oro y ha sido nominado en múltiples ocasiones. El panorama actual coincide con una etapa de transición donde actores veteranos están reconsiderando sus carreras. Otros artistas han retomado temporalmente sus actividades, abriendo nuevas oportunidades, aunque sin planes concretos. “Estoy seguro de que surgirá”, concluyó.