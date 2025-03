Joaquín Miranda Puentes revela su lucha personal en Psicosis lúcida, un testimonio sobre la psiquiatría y el estigma

Psicosis lúcida (2024) es una obra del autor Joaquín Miranda Puentes, quien narra su experiencia personal tras ser ingresado en una clínica psiquiátrica a la edad de quince años. A través de un ejercicio de memoria y reflexión, Miranda revela un mundo complejo de tratamientos, medicamentos, médicos y charlatanes, donde los avances en su salud mental se entrelazan con retrocesos significativos. La narrativa se convierte en una montaña rusa emocional que explora la amistad, la ternura, los miedos y las frustraciones, destacando que la psiquiatría no siempre conduce al bienestar y que sus efectos se sienten en el cuerpo y la mente de manera continua.

Un análisis profundo de la salud mental

El libro, publicado por Hueders, invita a cuestionar y reflexionar sobre las enfermedades mentales, abordando el poder de la psiquiatría, el lenguaje, la música y la poesía, así como la noción de normalidad en un contexto donde el estigma y el desconocimiento aún prevalecen. Joaquín Miranda Puentes es licenciado en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de contar con un magíster en Lingüística y otro en Escritura Narrativa de No-Ficción de la Universidad Alberto Hurtado. En 2016, fue becario de la Fundación Neruda. Psicosis lúcida representa su segundo libro.

Motivaciones detrás de la escritura

En una entrevista, Miranda explica que la motivación para escribir y publicar este libro no es tan obvia como podría parecer. El texto surgió como un proyecto de tesis para su magíster en escritura narrativa, donde, junto a su profesora guía, Mireya Tabuas, fue tomando forma hasta que se consideró su publicación. “La idea de compartir algo tan íntimo fue y sigue siendo compleja. Sin embargo, como ferviente seguidor de Rodolfo Walsh, quien defendía la publicación de libros porque los libros actúan, decidí dar el paso con la convicción de que, en el mejor de los casos, el libro serviría a más de una persona en este mundo que esconde lo terrible bajo la alfombra”, comentó Miranda.

Dificultades en el proceso de escritura

Respecto a las dificultades encontradas, Miranda menciona que la escritura fluyó de manera natural, aunque la obtención de su ficha clínica fue un proceso tenso, ya que inicialmente no se la querían proporcionar, a pesar de que es un derecho del paciente. En contraste, su familia accedió sin resistencia a que hablara sobre ellos. Sin embargo, la mayor complejidad surgió tras la publicación del libro, ya que Miranda no se siente cómodo exponiéndose, pero reconoce la importancia de abordar el tema públicamente. “Lo más complejo vino después, con el libro publicado, porque no me gusta exponerme. Pero publiqué este libro justamente para exponer el tema”, afirmó.

El contexto de la salud mental en la literatura

En un panorama donde proliferan libros sobre salud mental, Miranda se pregunta sobre el lugar de su obra. “Supongo que es un testimonio y una protesta al mismo tiempo. Mi libro protesta en parte contra eso”, señala, enfatizando que los testimonios de quienes han vivido la experiencia de la psiquiatría son más valiosos que los escritos por profesionales que no han enfrentado crisis similares. Miranda argumenta que su libro busca mostrar la perspectiva de los marginados y cómo es vivir una internación forzosa, utilizando no solo palabras, sino también imágenes y fragmentos de su ficha clínica.

Estigmas y tabúes en la salud mental

En relación a los prejuicios que persisten sobre enfermedades mentales como la esquizofrenia, Miranda expresa su pesimismo sobre los avances en la percepción pública. “Lo políticamente correcto es una tontera. Creo que lo políticamente correcto cayó en un abismo irreflexivo y superficial”, sostiene, y añade que, aunque hay instituciones que trabajan para eliminar el tabú, como Corfapes, la realidad es que aún queda un largo camino por recorrer para lograr una verdadera inclusión.

Definición de psicosis lúcida

El autor también aborda el concepto de psicosis lúcida, explicando que este diagnóstico se utiliza cuando los psiquiatras no comprenden la situación del paciente. “Psicosis lúcida es un diagnóstico que responde a eso, es el comodín psiquiátrico”, aclara. Para Miranda, lo que realmente le afectó durante su internación no fue el diagnóstico en sí, sino el maltrato y la deshumanización que sufrió, siendo tratado como un objeto o un fracaso.

Incorporación de elementos visuales en el libro

La decisión de incluir dibujos, fichas clínicas y bibliografía médica en Psicosis lúcida fue una colaboración con su profesora guía, Mireya Tabuas. “Creo que esas incorporaciones aportan de distintas maneras, cada una a su modo, a vivenciar el libro a través de medios diversos”, explica Miranda, quien considera que estas adiciones enriquecen la experiencia de lectura.

Reflexiones sobre la escritura y su impacto

Finalmente, Miranda reflexiona sobre el poder de las palabras y la narración. Asegura que no escribe para sanar, sino porque es una necesidad imperiosa de expresar lo que considera importante. “La escritura es un oficio que requiere tanto tiempo como el que se requiere para ser luthier, carpintero u orfebre”, concluye, enfatizando que la escritura no tiene un deber de contar todo, sino que es un acto voluntario de querer decir.