Jocelyn Medina comparte un emotivo adiós a su pareja a semanas de su boda

La exintegrante de ‘Yingo’, Jocelyn Medina, ha compartido en sus redes sociales la trágica noticia del fallecimiento de su pareja, con quien estaba en los preparativos para su boda. Este domingo, la conocida bailarina utilizó sus cuentas de Instagram y Facebook para comunicar la dolorosa pérdida, expresando su profundo dolor y la tristeza que siente ante la repentina partida de su ser querido.

Un mensaje desgarrador

En su publicación, Jocelyn Medina comenzó con un emotivo mensaje: ‘Nunca pensé escribir estas palabras, menos a un mes de casarnos. Felices preparando en secreto nuestra hermosa boda, una boda soñada, tal como la imaginamos y diseñábamos día a día’. Este mensaje refleja la profunda conexión que compartían y los planes que tenían para el futuro.

La tristeza de una pérdida inesperada

La bailarina también lamentó la prematura partida de su enamorado, expresando: ‘Mi amor, estoy destrozada, jamás imaginé que partieras antes. Siempre dijimos que nos iríamos juntos, que llegaríamos hasta viejitos. Es difícil pensar en seguir con tanto dolor en el alma, tantos proyectos juntos, tantas risas’. Estas palabras evidencian el impacto emocional que ha tenido esta pérdida en su vida.

Recuerdos compartidos

En su conmovedor mensaje, Jocelyn continuó recordando los momentos felices que vivieron juntos: ‘Solo nosotros sabemos lo que teníamos, cómo nos amábamos. Despertar cada mañana a tu lado, era abrir los ojos en el paraíso, siempre con una linda sonrisa para mí. Y nuestras largas noches, todos los días, un viernes’. Estas frases destacan la intimidad y el amor que compartían, así como la felicidad que encontraban en su relación.

Un amor eterno

Finalmente, Jocelyn Medina concluyó su mensaje con una declaración de amor eterno: ‘Eres y serás el hombre que más he amado y amaré eternamente hasta el fin de nuestras almas. Guíame y ayúdame a seguir en este plano, mis hijos me necesitan, sé mi ángel, mi luz en el cielo, tal como lo fuiste en la tierra. Mi guardián, mi hombre, mi todo’. Estas palabras reflejan no solo su amor, sino también su deseo de encontrar fortaleza en medio del dolor.

Reacciones y apoyo

Tras compartir su dolorosa noticia, Jocelyn decidió restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram, mientras que en Facebook mantuvo habilitada esta opción, permitiendo que amigos y seguidores cercanos le enviaran mensajes de apoyo en este difícil momento.