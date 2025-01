Josh Gad revela en sus memorias que casi fue parte del elenco de Avatar, pero su físico lo descartó

Josh Gad, conocido por ser la voz en inglés de Olaf en la franquicia Frozen, ha revelado detalles sobre sus memorias recientemente publicadas, tituladas In We Trust. En estas memorias, Gad menciona que estuvo cerca de formar parte del elenco de la primera película de Avatar, estrenada en 2009. Durante su participación en la obra de Broadway The 25th Annual Putnam County Spelling Bee, el actor buscaba activamente papeles en televisión y cine para diversificar su carrera. Según Gad, “una de las primeras cosas” que se le presentó fue la nueva película de James Cameron llamada ‘Avatar’.

Sin embargo, Gad recordó que no todo salió como lo había planeado, ya que unos días más tarde le confirmaron que no había obtenido el papel debido a que su físico no se ajustaba a la imagen del personaje. El actor explicó que, si hubiera sido elegido, habría interpretado al mejor amigo de Jake Sully (interpretado por Sam Worthington), quien es un traductor de la raza alienígena conocida como los Na’vi. Gad compartió que “me grabé poco después de recibir una llamada diciendo que querían llevarme a Los Ángeles para la última entrevista en las oficinas de producción de Lightstorm”. Aparentemente, Gad obtuvo el papel porque, aunque el equipo estaba encantado con su audición, cuando lo convirtieron en un avatar digital, supuestamente parecía “un pitufo alto y sobrepeso”, según sus propias palabras.

Finalmente, el papel pareció quedar en manos de Joel David Moore, quien interpreta a Norm Spellman en Avatar, un confidente cercano y experto en el idioma Na’vi. Es importante destacar que la película, que se estrenó en cines el 18 de diciembre de 2009, se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos, recaudando 2.9 mil millones de dólares a nivel mundial. Su secuela, Avatar: Way of Water (2022), ocupa actualmente el tercer lugar en la taquilla con 2.3 mil millones de dólares.

En la D23 Expo 2024, se anunció que la tercera entrega de la saga llevará por título Fire and Ash, con una fecha de estreno prevista para el 19 de diciembre de 2025. De hecho, el cineasta ha expresado que el objetivo de esta película no es solo repetir la fórmula de las anteriores, sino tomar decisiones creativas audaces que podrían desafiar las expectativas del público. “Es una cosa complicada. Podríamos estar drogándonos con nuestro propio material y todo el mundo dirá: ‘Mierda, eso es lo que yo prometí’. Pero tomamos decisiones valientes, estamos desperdiciando tiempo y dinero de todos. Eso sí, solo es suficiente para lograr el éxito, pero es necesario. Hay que romper moldes cada vez”, indicó el director.

Asimismo, el director ha señalado que el público puede esperar situaciones de alta intensidad, mencionando que bien pueden ser llevadas a “lugares que esperan” y que esos lugares “se sentirán merecidos”. “Tenemos algunas escenas de acción realmente inteligentes. En esta puedes emocionarte. Estoy entusiasmado de que cumplí 70 años y he tenido la oportunidad de hacerlo nuevo, llegar a un personaje e intriga que has visto antes”, explicó. Por otra parte, en una exclusiva de People en 2023, se detalló que Fire and Ash se filmará al mismo tiempo que la cuarta entrega. Incluso, se adelantó que ya han capturado material para la cuarta película debido a un salto temporal significativo en la narrativa. “Ya tenemos escrito hasta la quinta película, tengo ideas para la sexta y séptima, probablemente sea un pase de vida para ese momento. Quiero decir, la mortalidad nos alcanza. Quiero decir, estoy disfrutando haciendo esto. Nos encanta. Tenemos que trabajar con gente estupenda”, comentó el director.